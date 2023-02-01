德女子杀害容貌相似者 伪装成自己“假死摆脱身份”

（伦敦讯）德国传出一起离奇命案，一名女子为了“假死摆脱身份”，竟在社交媒体寻找与自己长相相似的女性，将对方约出来后杀害她，再伪装成自己的尸体，此案曝光后引起轰动。

据英国《卫报》报道，去年8月，一具女性尸体在德国南部因戈施塔特（Ingolstadt）一辆车内被发现，当初受害者被认为是住在慕尼黑的23岁伊拉克裔美容师夏拉本（Sharaban K）。据悉，死者全身被刺50多刀，脸部被毁容。

尽管当时夏拉本的部分家属已确认其身份，但尸检报告引发质疑，最终受害者被确定为另一个同样23岁、名叫卡蒂嘉（Khadidja O）的阿尔及利亚籍美妆博主。警方说，夏拉本和卡蒂嘉同样留着黑色长直发，有相似的肤色和妆容，看起来“惊人地相似”。

夏拉本和犯案同伙夏基尔去年8月一同被警方还押候审，不过当局本周才公开其犯案动机。检察官格里瑟说：“根据调查结果，我们猜想，被告（夏拉本）因家庭纠纷而想以假死的方法来躲藏。”他说，夏拉本在社媒IG设立许多分身账号，认识了多名与她“外表相似”的女性，她盛情邀约见面，但最初并未成功。

夏拉本过后锁定和她一样喜欢画浓妆、留着深色长发的卡蒂嘉，以交流化妆品为由诱骗对方相见。案发当天，夏拉本和夏基尔开车去接卡蒂嘉，在郊外一片林地中骗对方下车，将她刺死。

警方说犯案凶器尚未找到，但证据确凿。若罪名成立，夏拉本和夏基尔将面临终身监禁。