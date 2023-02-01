拜登表明美不会向乌提供F-16战斗机 法国或在预设条件下提供战机

法国总统马克龙为提供战机提出了一些条件，包括乌克兰必须先提出要求、任何所提供的武器不会造成战事升级，并且这些武器“不太可能袭击俄罗斯领土，而纯粹是为了协助抵抗俄军入侵”等。

（华盛顿／基辅综合电）面对乌克兰总统泽连斯基不断要求西方国家提供精良武器以协助对抗俄罗斯，美国总统拜登表明，不会向乌克兰提供F-16战斗机。不过法国可能会在设定条件的情况下，提供战机给乌克兰。

由于俄乌战事爆发将在2月24日满一年，越来越多人预期拜登将访问欧洲，展现西方联盟对乌克兰的支持。拜登星期一（1月30日）在白宫回答媒体的询问说，他会访问关键盟友波兰。他说：“我要去波兰。不过我还没有决定什么时候。”

英国认为提供战斗机不切实际

俄乌战争爆发后，波兰作为美国在东欧的重要盟友，一直是西方为乌克兰供应武器装备的中心。

英国首相苏纳克的发言人星期二（1月31日）说，英国认为提供战斗机是不切实际的。

发言人对记者说：“英国的战机非常精良，需要几个月才能学会如何飞行。因此，我们认为把这些喷气式飞机派往乌克兰是不切实际的。”

发言人也说，在为乌克兰提供武器的问题上，英国将继续同盟友进行讨论。

法国总统马克龙星期一同荷兰首相吕特举行会谈后则表明，不排除向乌克兰运送战机的可能性，但他也提醒冲突有升级的风险。

当记者询问法国是否可能为基辅提供战机时，马克龙回答说：“原则上不排除任何东西。”

但马克龙提出了一些条件，包括乌克兰必须先提出要求、任何所提供的武器不会造成战事升级，并且这些武器“不太可能袭击俄罗斯领土，而纯粹是为了协助抵抗俄军入侵”等。

泽连斯基：俄军已展开“大报复”

荷兰最近在讨论是否向乌克兰提供F-16战机，不过吕特与马克龙一样态度谨慎。之前一天，德国总理朔尔茨表示不会向乌克兰提供战机。

泽连斯基星期一在乌克兰南部港市敖德萨说，俄军已开始对乌克兰的抵抗展开“大报复”。

他说，尽管俄军伤亡惨重，但俄罗斯在东部的袭击仍在继续。“我认为俄罗斯真的要大报复。我认为他们（已经）开始了……他们每天如果不是往战场投入更多正规军，就是增加瓦格纳（俄罗斯雇佣兵组织）的人数。”

乌克兰总参谋部说，俄罗斯在过去24小时展开空袭和三次导弹袭击，其中一次在乌克兰东北部的哈尔科夫。俄罗斯方面声称，拿下了乌东地区的一些据点。

乌东顿涅茨克地区由俄罗斯扶持的叛军领袖普希林说，俄军已经在乌格列达尔（Vuhledar）这个煤矿小镇站稳脚跟。

瓦格纳（Wagner）已把数千名从俄罗斯监狱招募的罪犯送往巴赫穆特周围作战，为俄军重组数十万后备军争取时间。

瓦格纳的雇佣兵控制了通往东部前线城市巴赫穆特（Bakhmut）的一部分补给公路。瓦格纳创始人普里戈任说，他的战士已经占领了巴赫穆特以北的一个村庄。

乌格列达尔位于巴赫穆特以南，靠近俄军控制的铁路线，这条铁路向乌南的俄军提供物资。乌克兰军事分析家萨拉马哈说，莫斯科在乌格列达尔的战斗付出巨大代价。他说：“这个镇位于高地，易守难攻。这是巴赫穆特局势的重演，一波又一波的俄军部队被乌军击溃。”