美重申承诺保护韩国 将调遣更多战略武器

针对朝鲜的核威胁，美国国防部长奥斯汀重申，美国承诺将使用全面的常规和核威慑力量保护韩国，美国将向韩国调遣更多战略武器。

韩国国防部长李钟燮星期二（1月31日）在首尔国防部同到访的美国防长奥斯汀举行会谈。会后，两国防长召开记者会表示，韩美将共同检讨加强美国延伸威慑执行能力的一系列措施落实情况，以保障美国切实履行对韩协防承诺。

奥斯汀强调，美方（对韩）提供延伸威慑的承诺如铁一般坚定，该承诺涉及核武、常规武器、反导力量等美国的所有军事力量。他还说，（过去）美方已向韩方调遣第五代战斗机F-22和F-35和里根号核动力航母战斗群，今后将继续出动更多类似战略武器，并进一步加强与韩方的协调沟通。

分析指奥斯汀讲话为平息 对美持怀疑态度韩国舆论

李钟燮也说，为了遏制和应对朝鲜核威胁，决定进一步加强同盟能力和情报共享共同企划及实行，以及协议体系领域的延伸威慑执行能力。同时，双方决定进一步扩大和加强今年联合军演的规模和水平。

分析指出，奥斯汀的讲话是为了平息对美国持怀疑态度的韩国舆论。

最近韩国国内逐渐扩散“美国不会冒着朝鲜发射的核导弹落入美国本土的危险，出面保护韩国”的怀疑。也就是说，韩美两国1953年10月签署《韩美共同防御条约》后已过70年，美国对韩提供核保护伞的承诺不再令人信服。甚至有人主张，如果想应对朝核，韩国也应该自行开发核武器，进行核武装。

根据韩国盖洛普进行的最新民意调查结果，超过76.6%的韩国民众支持韩国进行自主核开发。

此外，双方还探讨了包括韩美日安全合作在内的加强地区安全合作方案。考虑到韩美日三国领导人曾在去年11月的金边峰会上就三国即刻共享朝鲜导弹探测追踪雷达信息达成协议，双方决定尽早举行韩美日安全会议，就增进三国安全合作的具体方案进行进一步讨论。

双方还决定以共同认识自由开放印太为基础，积极寻求与韩美日三国，以及东南亚及太平洋岛屿国家友邦国家的合作方案。

分析认为，美韩防长提出印太战略是为了牵制中国。