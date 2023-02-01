6分钟看FTX金融欺诈

深陷破产危机和金融欺诈案审讯的加密货币交易平台FTX，直到今天都处在舆论的风口浪尖。这起被圈内人称为美国史上最严重的金融欺诈案，目前仍在审理当中，阿拉米达研究（Alameda Research）前首席执行官埃利森（Caroline Ellison）和FTX联合创始人王梓晓（Gary Wang Zixiao，音译）已经认罪，但遭到八项欺诈罪起诉的FTX创办人弗里德（Sam Bankman-Fried）仍以无罪抗辩。阿拉米达研究是弗里德创办的加密货币对冲基金。

从市值百亿到关门倒闭，全球知名的FTX创立仅四年，便在2022年11月11日宣告破产。这是继稳定币UST和Luna崩盘，以及三箭资本（Three Arrows Capital）破产之后，又一起震撼加密货币市场的暴雷事件。

这起金融欺诈案暴露出了加密货币交易的灰色地带。令许多人惊讶的不只是因为天文数字般的资金亏空，也因为肇事者的犯罪行径几乎不受任何审查机制的监督。

根据美国证券交易委员会的指控，弗里德为了向阿拉米达研究注资，在FTX用户不知情的情况下，将用户资金转移到阿拉米达研究，以此源源不断地用作资产抵押，获得贷款。此外，弗里德也挪用用户资金，用于风险投资、房地产投资，以及政治献金等等。

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