奥斯汀访问菲律宾 传菲将开放更多基地让美军进驻

（华盛顿综合电）菲律宾一名高级官员称，美国国防部长奥斯汀访菲期间，双方有望达成协议，让美军进驻更多当地的军事基地。

奥斯汀于菲律宾时间星期二（1月31日）晚上抵达马尼拉。他此行将会见菲律宾总统小马可斯、国防部长加维斯及国家安全顾问阿诺。

华盛顿为抗衡中国，希望扩大美军在菲律宾军事基地的使用权限，而马尼拉则希望借助美国的力量，在南中国海主权争议上与中国对抗。

美国官员说，华府已向马尼拉提出，将更多菲律宾军事基地纳入美菲《增强防卫合作协议》之内。根据这份2014年达成的协议，菲律宾开放五个军事基地，让美军轮换进驻、进行联合军事训练、存放和部署武器以及兴建军事设施。

美要求再增加四五个基地

菲律宾一名不愿具名的高级官员星期三透露，美方要求把美军可使用的菲律宾军事基地再增加四五个。他说：“我们肯定会有某种宣布，只是我不知道最终会有多少个（基地开放）。”

这名官员说，开放更多军事基地让美军使用的前提是必须对菲美两国都有利。“我们不希望这只是为了（提升）美国的防卫能力……这必须是互惠互利的……而且显然的，我们要防止其他国家把我们的举动视为指向某种争端。”

路透社报道指出，美菲探讨开放的菲军事基地，四个在北部吕宋岛，一个在西部巴拉望岛。吕宋岛是最靠近台湾的菲律宾领土，巴拉望岛则面向存在主权争议的南沙群岛。

华盛顿智库战略与国际研究中心东南亚问题专家波林指出，美军若能在吕宋岛军事基地部署导弹，将有助于美国发挥武力威慑作用，遏制北京对台动武。马尼拉尤为关注的是如何捍卫菲律宾在南中国海的主权声索。

奥斯汀将于星期四会见菲防长加维斯及其他官员。他在推特留言说，美菲将“加强牢固的双边关系、讨论一系列安全倡议、推进对太平洋地区保持自由开放的共同愿景。”

奥斯汀星期三上午前往南部棉兰老岛的三宝颜市，探视派驻当地的美军。西棉兰老岛司令部司令加里多对记者说，菲军与美军“工作关系非常牢固”，美军协助菲军抗击恐怖主义、展开人道援助和救灾任务。