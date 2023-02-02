美再提供26亿元军援给乌克兰 新配套料有火箭但没乌所要导弹

（华盛顿综合电）美国准备再向乌克兰提供20多亿美元（约26亿新元）军事援助，预料新配套将首次包括射程较远火箭以及其他弹药和武器，但不包括乌克兰极力要求的远程导弹。

两名知情美国官员星期二（1月31日）透露，白宫最快将于本周公布援助详情。白宫拒绝置评。

一名官员说，新配套中的17.25亿美元将来自“乌克兰安全援助倡议”（USAI）基金，美国政府可通过这一基金从军火企业那里取得武器，而无须动用美国武器库存的现有军备。

可打击目前无法触及目标

在这新的军事援助下，乌克兰将获得一种新武器：陆射小直径炸弹（GLSDB），射程大约150公里，波音公司产品。美国之前拒绝为乌克兰提供陆军战术导弹系统（ATACMS），这类远程导弹射程达297公里。

乌克兰军有了GLSDB滑翔炸弹后，可打击目前无法触及的目标，并进一步扰乱俄军后方，加强反击俄军的力度。

路透社去年11月率先报道了波音公司要为乌克兰提供GLSDB，当时预计GLSDB可能会在春季运抵乌克兰。

GLSDB由波音和瑞典武器制造集团萨博（Saab AB）联合生产，它由GBU-39小直径炸弹和M26火箭发动机组成，两者在美国库存中都很常见。

根据萨博集团网站，GLSDB由全球定位系统制导，可以克服一些电子干扰、可全天候使用，可对付装甲车。GBU-39弹头具备小型折叠翼，如果从飞机投掷，可滑翔超过100公里，并击中直径小至1米的目标。

知情官员说，USAI资金还将用于购买鹰式防空系统、反无人机系统、反火炮和空中监视雷达、通信设备、美洲狮无人机，以及爱国者防空系统和布拉德利战车系统等的配件。

此外，这次援助配套包含大量医疗设备，足以装备由另一盟友捐赠的三个野战医院。

除了USAI基金，预计还有4亿多美元的援助来自“总统拨款权”基金，美国总统在紧急情况下，可通过这一基金动用美国库存武器。

预计这方面的援助将包括防地雷反伏击车、制导多发火箭系统和弹药。自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，美国已向乌克兰提供了总值约272亿美元的安全援助。

另一方面，乌克兰总理什梅加尔宣布，乌克兰与欧盟星期五（2月3日）将在基辅召开峰会。他称这次峰会对基辅申请加入欧盟“极其重要”，而峰会在基辅召开将向莫斯科和全世界发出“强有力的信号”。什梅加尔没有说明，欧盟有哪些代表出席。