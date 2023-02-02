第1574架交付后停产 波音747珍宝机成绝响

（西雅图综合电）伴随着全球最后一架波音747飞机的交付，“珍宝飞机”统领天空的时代将迎来告别。

波音公司星期二（1月31日）为亚特拉斯航空（Atlas Air）举行隆重的交付仪式，与会者包括上世纪60年代参与747研发的传奇人物。

机身宽续航力强 747“打通全世界”

波音747被誉为“空中女王”，是世界首款双通道宽体喷气式飞机，从设计到制造历经28个月，是民航史上最重要机型之一。

由于其机舱宽敞、续航里程长，令搭飞机出行变得大众化，一般人也负担得起，大大改变民航业面貌。民航专家更形容，747的出现“打通了全世界”。

747外观最具标志性之处是机头上独特的“驼峰”，机师身处驾驶舱可拥有无比的视野。1990年起，747便成为美国总统专机空军一号的指定机型。

但50年过去，波音和空客已分别研发了更省油的双引擎宽体飞机，747的需求量随之下降。2020年7月，波音公司证实747将停产。去年12月7日推出的最后一架747飞机，是该机型的第1574架。

波音公司副总裁兼波音747及767项目总经理金史密斯说，最后一架747的各个部件制造完成后，生产线才开始逐渐关闭。

777将成航空业新龙头

位于华盛顿州埃弗雷特的工厂，于1967年为制造波音747而建。金史密斯说，虽然公司仍在埃弗雷制造767和777飞机，但尚未决定由哪个项目永久接管747生产基地，该基地目前正用于787库存和777X工作。

777X显然是747的继承者，尽管要到2025年才会交付，但波音公司总裁卡尔霍恩说：“777将是下一款主导航空领域的飞机，取代所有竞争者。而我们甚至还未推出最好的版本。”

另一方面，据中新社记者从中国成都市双流区获悉，这架747飞机是747-8型货机，未来将长期执飞成都往返北美的洲际货运航线。这架飞机由Apex国际物流运营，据负责人说：“它具备更先进的装载系统、导航系统和发动机，可以承接超长、超宽、超重等大型特种货物的运输，并具备更远的航程。”他说，从成都出发，747-8型货机运力将覆盖纽约、芝加哥、洛杉矶等城市。