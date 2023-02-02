谷歌街景里的非一般风景

如果打开手机里的谷歌地图，就能看到已过世的亲人站在熟悉的街道上，你会作何反应？

谷歌地图除了用于导航，它的另一功能——谷歌街景，还可让用户浏览、探索世界各大城市的街道全景，查看标志性的建筑或寻找商店和餐馆等。但除了这个“虚拟散步”的功能，谷歌街景其实还隐藏了不少鲜为人知的奇特用途。

1. 街景地图定格最后记忆

现代科技虽然留不住生命的逝去，却能在无意中帮我们在熟悉的街道留下去世亲人的身影。

一名网友近日在社媒TikTok上载视频，分享他在谷歌街景（Google Street View）里找到已过世的阿嬷的身影。通过翻找地图中“后港中心第840座组屋”历年的街景，他最终在2009年2月的街景中，找到拎着大包小包、正在等红绿灯的阿嬷。

这条短短14秒的视频引起网友热烈讨论，一些人更在评论区分享自己用谷歌街景地图怀念拆迁的旧家和母校。

另有一名TikTok用户特意找到英国各地已拆迁的建筑，并用谷歌街景地图记录下这些建筑在十几年间逐渐没落的模样。

有网友在评论区说，视频中的房子便是自己曾经居住的地方，也有人留言请这名用户帮忙用视频记录自己的母校或旧家。

２. 特殊破案工具

谷歌地图也能用作破案工具？一起22年来未解开的悬案，便是通过谷歌地图破案的。这起案件发生在1997年，40岁的美国男子莫尔特（William Moldt）在佛罗里达州失踪后，一直下落不明，警方也未能找到他的尸体。

2019年，有人偶然从谷歌地图中发现，湖中有一辆沉没的汽车并报警。警方经过化验后，证实汽车中的残骸正是22年前失踪的莫尔特。

谷歌地图里可以看到莫尔特曾驾驶的汽车沉没湖中。（互联网）

除了帮助警方破案，也有人利用谷歌街景抓到妻子出轨的证据。据《每日镜报》报道，秘鲁一名男子在用谷歌地图找路时，偶然看到2013年的谷歌街景里，正是自己的妻子和另一男子的亲密行为，赫然发现自己“戴绿帽”。

秘鲁一名男子在五年前的街景地图中，看到妻子与另一男子行为亲昵。 （互联网）

3. 惹人发笑的猎奇瞬间

如果你在东京玉川上水附近迷路，打开谷歌街景地图，可能会看到八个带着鸽子头套的行人。这是在东京武藏野美术大学（Musashino Art University）附近捕捉到的街景画面，当你走几步再往后看，会看到他们仍然盯着镜头，背后意义不明，引人遐想。

东京玉川上水街景里带着鸽子头套的行人。（谷歌街景截图）

另一个令人啼笑皆非的画面，是日本一位正在骑脚踏车的女士，在看到拍摄谷歌街景的汽车后失去平衡，不小心掉进旁边的水沟，这一幕也刚好被定格在谷歌街景地图里。

不小心掉进水沟的日本女士被定格在谷歌街景地图里。（互联网）

纽约一名创意数码设计师在看到谷歌地图里千奇百怪的街景后，花了几周时间收集资料，最后制作一个名为“Wonders of Street View”（意为街道奇观）的网站，让大家一次过看遍奇景。

其中一个猎奇街景便是位于波兰奥尔索维兹（Olszowice），一只野兔腾空而起的瞬间。（互联网）

4. 望梅止渴：探索到不了的地方

你可曾幻想成为宇航员，遨游太空？虚拟地球仪软件“谷歌地球”（Google Earth）收录了首个地球以外的地方——国际空间站（International Space Station），让每个人都能短暂体验宇航员的生活。

和一般谷歌街景不同的是，国际空间站內有15个可以点击的蓝色标点，点击后便能阅读空间站內特殊器械的简短说明，了解它们的运作。

国际空间站是人类历史上第九个载人的太空站。它在距离地表约400公里的近地轨道，以90分钟绕地球一周的速度移动。

谷歌地球首次收录地球以外的地方，呈现国际空间站內的全貌。（谷歌地图截图）

除了外太空，谷歌街景也能带你探索无人岛。自1974年被废弃的端岛（Hashima Island）位于日本长崎县，它有一个更为人熟知的名字——军舰岛。这座荒岛曾是日本开采煤矿的地方，1960年代岛上人数一度达到5300人。

后来，日本的主要能源转换为石油，岛上的煤矿被废弃，居民也全部撤离。2009年起，军舰岛开放给游客参观，不过因为岛上有许多年久失修的危楼，目前禁止游客登岛。

通过谷歌街景，可以看到岛上如今满是断壁残垣，杂草丛生。曾经的学校、庙宇和游泳池早已面目全非。

日本长崎县的军舰岛上如今满是断壁残垣。（谷歌街景截图）

5. 只能从卫星地图中看到的古怪景象

从谷歌卫星地图上可以看到，哈萨克斯坦北部托博尔上游水库南岸有一个巨型五角星，直径长达366米。尽管一些网友猜测这个地点与某种宗教仪式有关，美国全国广播公司（NBC）报道，这其实是一个以星形为轮廓的公园，于前苏联时期建成。

位于哈萨克斯坦北部的公园，从谷歌卫星地图上看是一个巨型五角星。（谷歌地图截图）

“SS贾西姆”（SS Jassim）号是一艘玻利维亚的货运渡轮，2003年在苏丹海岸搁浅并沉没。它长81米，曾是谷歌地球上可见的最大沉船之一，现在已经几乎完全沉没。

在苏丹海岸附近沉没的“SS贾西姆”号，曾是谷歌地球上可见的最大沉船之一。（互联网）

趣味街景背后藏着隐私漏洞

谷歌街景最早于2007年启用，最初只限美国五大城市，至今这项服务已涵盖全球100多个国家和地区。

过去10多年里，谷歌街景在各地陆续推出，其实不乏争议。尽管谷歌利用特殊技术对人脸和车牌等进行模糊处理，但仍引起侵犯隐私的疑虑。

2010年，美国互联网隐私保护团体集体起诉谷歌公司，控诉它在拍摄街景时通过无线网络非法收集敏感信息，例如电邮、密码和文件等，严重侵犯民众隐私。谷歌公司最终在2018年判赔1300万美元（时约1690万新元）。

谷歌街景虽能提供高清的街景导航，甚至是让用户通过旧街景图像，了解一个地方的历史变迁，但这当中又需要我们牺牲多少隐私作为代价？