中方澄清属民用科研性质 “间谍气球”闯美加 布林肯推迟访华行程

据美国媒体引述官员的话说，美国国务卿布林肯不想完全取消访华行程以免反应过激，但也不希望“间谍气球”一事主导他与中国官员的会谈。布林肯原定下星期初在北京举行会议，这是美国高级外交官员五年来首次访华。

（华盛顿综合电）根据两名美国官员的消息，拜登政府在发现一个中国监视气球在蒙大拿州敏感的核设施上空出现后，已决定推迟国务卿布林肯原定的访华之行。

布林肯原定下星期初在北京举行会议，这是美国高级外交官员五年来首次访华。不愿透露姓名的知情人士说，官员们担心如期进行访问会发出错误的信号。

早前美国广播公司新闻台（ABC News）报道引述美国官员的话说，布林肯不想完全取消行程以免反应过激，但也不希望“间谍气球”一事主导他与中国官员的会谈。彭博新闻也报道说，布林肯的北京之行将推迟。

白宫和国务院在昨晚截稿前都未置评。

中国外交部星期五晚上说，飞越美国的是来自中国的飞艇，属于民用性质，用于气象等科研，并对气球误入美国领空表示遗憾。

外交部在声明中说：“ 受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。中方对飞艇因不可抗力误入美国表示遗憾。中方将继续同美方保持沟通，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。"

外交部当天较早时说，在事实尚未明朗之前，猜测和炒作不利于解决问题，并表明希望双方能冷静、谨慎地处理这起事件。

美国国防部官员星期四透露，间谍气球“几天前”进入美国领空，不过，美国情报部门此前就一直在追踪。气球飞越美国西北地区，那里有美国空军基地，和战略核导弹发射井。

美方认为情报收集有限

一名匿名官员说，间谍气球入境后，美国出动军机前去观察。美国防长奥斯汀和军方高官在总统拜登要求下，考虑在蒙大拿州上空把这个气球击落，后来担心这会危及地面许多人员而打消念头。

美国五角大楼发言人莱德说：“气球在远高于民航交通的高度飞行，对地面上的人不构成军事或人身威胁。”

据了解，美国国防部认为“从情报收集角度来看”，间谍气球能提供的“附加价值有限”，但他们已通过外交渠道向中方交涉。一名官员说：“我们已经向他们传达，我们把这当严重事件看待。”

美国参议院情报委员会共和党领袖卢比奥说，发现间谍气球令人担忧，但他不感到意外。他在推特上说：“过去五年，北京针对美国的间谍活动增多且更为明目张胆。”

众议院议长麦卡锡则指出：“中国公然无视美国主权，这是破坏稳定的行为，必须予以回击，拜登总统不能保持沉默。”

麦卡锡说，他将要求召开“八人帮”（Gang of Eight）简报会；这是为国会领袖以及情报委员会的共和与民主两党领袖举行的国安机密简报会。

中国间谍气球过去也曾飞越美国上空，但这次停留的时间似乎较长。

加拿大国防部星期四透露，境内也发现一个高空间谍气球，并正与美国合作就这“潜在的第二起事件”展开追踪。加拿大表明将采取一切必要措施，保护加拿大的敏感信息免受外国情报威胁。