因17岁高中生恶作剧 日本旋转寿司集团市值 一夜蒸发1亿多元

日本17岁高中生在推特上发布他污染寿司店食物的恶作剧视频，大伤日本旋转寿司业界元气，令他所到的连锁寿司店的股价暴跌，市值蒸发1亿多新元。

这名男子恶作剧地点是日本寿司连锁店“寿司郎”位于岐阜县的分店。该集团在推特上看到这个短片，已在上月31日报警。

集团发言人表明，“这是一个不能容忍的行为，不会接受道歉，正在对其展开刑事和民事的严正追究。”

这些叫人恶心的举止非但引起公愤，更被日本媒体比喻为“寿司恐怖袭击”，因为这不到一分钟的视频，严重打击了受害寿司连锁店股价，令连锁店市值在一夜间烧掉170亿日元（1亿7300万新元）。

前东京刑事特搜部副部长若狭胜律师认为，“从视频看来大多是年轻人。这些视频可能是个人的搞笑举动。但网上散播恶作剧视频造成的名誉损害涉及刑事惩罚罪，滋事者可能得赔偿3000万日元。”

日媒体发现，日本网上早在四年前就有有关食品的恶作剧视频，其中一些是拿了寿司又放回去。此外，位于北九州的著名“资乌冬”连锁店也确认其店被恶搞，一名男子捧着供大家自由取用的乌冬配料天婦罗脆渣大吃

为让顾客安心，“寿司郎”受害的分店里的杯子和酱油都进行了消毒。为防止此类事件发生，“寿司郎”将在座位和食物带之间设亚克力板，以及在旋转带上装上监视器。更有业者准备备转型，说可能要逐步改为顾客点餐后才发送寿司。日本媒体上就有言论担心，“日本的旋转寿司，以后还转不转？”