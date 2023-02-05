五角大楼：正飞越拉丁美洲 美国再发现中国监视气球

白宫发言人皮埃尔说，拜登总统星期二听取了气球飞越美国的汇报，拜登政府一致认为此时不适宜访华。

（华盛顿综合电）气球事件继续延烧。美国五角大楼发言人莱德星期五（2月3日）说，美国发现另一个中国监视气球正在飞越拉丁美洲，但没有透露具体位置。至于仍在美国境内的监视气球已经改道。

莱德说，在美国的气球于美国中部上空约6万英尺处向东飘浮，并展示了可移动位置的能力。他预计气球还会在美国境内飘浮几天。

莱德拒绝透露气球的确切位置，只说气球现在不会对地面平民构成危险，如果将它击落产生大批碎片反而会造成危险。

不过堪萨斯城的国家气象局在推特上说，收到多份通报，指在密苏里州西北部发现大型气球。

早前气球在蒙大拿州的核设施上空被发现，引起美方高度关注，担心军事机密被监视。因为州内的马尔姆斯特罗姆空军基地（Malmstrom Air Force Base）拥有150个洲际弹道导弹发射井。

气象网站AccuWeather估计，气球可能会在星期六傍晚飘离美国，飞越大西洋。参议院军事委员会的共和党成员朗兹接受福克斯新闻采访说，美国最好是没收这个气球，以了解“它是设计来收集数据，或是设计来测试我们的反应能力。”

白宫发言人皮埃尔说，拜登总统星期二听取了气球飞越美国的汇报，拜登政府一致认为此时不适宜访华。

她也说，美国知道中国发出了声明，“但这个气球出现在我们的领空，明显侵犯了我们的主权和国际法。发生这种事，令人无法接受”。

美国国务卿布林肯星期五在记者会上说，他已同中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅通电话，告诉对方在他出行前夕发生此事是中国“不负责任的行为”，但华盛顿仍然承诺会与中国接触，而他会在条件许可下访华。

王毅促保持定力及时沟通

布林肯与王毅就如何以冷静、专业态度处理偶发事件进行了沟通。布林肯强调当前重点是处理此事，他不会设定一个可能访问北京的日期。

中国官媒新华社也发布王毅与布林肯通话的新闻稿。王毅强调，中国是负责任国家，一贯严格遵守国际法，“不接受任何无端的臆测和炒作”。

他呼吁，面对“意外情况”，双方要做的是保持定力，及时沟通，避免误判，管控分歧。

新华社星期六发布中国外交部发言人的答记者问，回应气球事件与布林肯延迟访华的消息。

中国外交部解释，该用于气象等科研的飞艇属民用性质，受西风带影响，且自身控制能力有限，严重偏离预定航线。“这完全是一次不可抗力导致的意外情况，事实非常清楚。”

中国外交部也向拜登政府发出温和信号，称“美方发布有关消息是美方自己的事情，我们予以尊重”；并对飞艇误入美国“表示遗憾”，表明将继续同美国保持沟通，妥善处理。

美国前外交官拉塞尔（Daniel Russel）认为，布林肯取消访华并无战略理由，并强调与中国保持高层接触的重要性。他说：“比起气球，美国与中国还有更大的事情要处理。在停顿一段时间后，拜登团队可能倾向于继续发展关系。”