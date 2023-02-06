美击落气球 中批反应过度 学者：两国关系短期恐再陷恶性循环

美国一架F22战机在新加坡时间星期天凌晨3时39分发射AIM-9X响尾蛇空对空导弹，在距离南卡罗来纳州海岸线约六海里处击落中国高空侦察气球。受访学者认为，气球事件的负面影响已不可避免，短期内中美关系恐怕又会进入一个恶性循环。

在美国上空飘移多日并引发中美关系再次紧张的中国巨型气球，当地时间星期六（2月4日）被美国战斗机击落；北京指责华盛顿动用武力是“明显反应过度”，并称“保留做出进一步必要反应的权利”。

气球事件给初见曙光的中美关系蒙上阴影。受访学者指出，美国国内关于中国是安全威胁的论述，将因这起事件进一步强化。

美国国防部长奥斯汀星期六发表声明说，美国战斗机当天在南卡罗来纳州沿海水域上方的美国领空，击落中国的高空侦察气球。

声明指，中国利用该气球试图侦察美国本土的战略点位，美国击落气球是“慎重且合法的行动”，有效回应了中国对美国主权“令人无法接受的侵犯”。

美国总统拜登星期六在马里兰州接受媒体访问时赞扬击落气球的飞行员，并透露他在上星期三（2月1日）下令尽快击落气球，但五角大楼建议，等气球飞到水域上空后才这么做，以防气球碎片从高空坠落时击中平民。

据《纽约时报》报道，气球星期六下午2时39分（新加坡时间星期天凌晨3时39分）在距离南卡罗来纳州海岸线约六海里处被击落。在多架战机的支援下，美国一架F22战机发射AIM-9X响尾蛇空对空导弹，击中在6万英尺至6万5000英尺高空飞行的气球。

网络流传的视频显示，一股气流从一架喷气机中喷出，气球被击中后开始坠落。

这个中国称为“无人飞艇”的巨型气球，1月28日进入美国阿拉斯加领空，之后一度飘至加拿大领空，上周二（1月31日）再次回到美国，并出现在蒙大拿州敏感的军用核设施上空。

中方首次披露气球属于企业 但未说明哪一家

在上星期五（2月3日）对气球误入美国领空表示遗憾后，中国外交部星期天发声明，对美国击落气球表达强烈不满和抗议，指责美国“执意动用武力，明显反应过度，严重违反国际惯例”。

声明首次披露气球属于“企业”，强调中国将“坚决维护有关企业的正当权益，同时保留作出进一步必要反应的权利”。不过，中国外交部发言人办公室星期天未回应媒体有关气球属于哪家企业的询问。

中国国防部新闻发言人谭克非也就事件发表谈话，称“保留使用必要手段处置类似情况的权利”。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》访问时指出，北京的回应释放出威胁的信号，未来在遇到美国对中国的抵近侦察或美国在南中国海的自由航行活动，中国可能做出更强势反应，“这会加剧擦枪走火的风险”。

气球事件已导致美国国务卿布林肯推迟访华行程，目前不清楚这是否会引发中美另一轮相互报复。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院客座高级研究员唐安竹（Drew Thompson）受访时说，中国可能通过其他方式升级事态，例如拘留美国公民、阻止美国对华出口，也可能对在国际空域飞行的美军飞机实施拦截。

气球坠落后，美国海军和海岸警卫队船在相关海域展开搜索，回收到的残骸将送往实验室进行分析。李明江指出，如果发现气球上的装备涉及军事侦察，对中美关系的负面影响将更大。

他相信，气球事件势必会强化美国国内鹰派的中国安全威胁论述，无论气球上是否载有军事侦察装备，负面影响已不可避免。

李明江说：“中美近期本来都有意愿稳定双边关系，但这件事显然已反转了这些积极正面的互动，短期内中美关系恐怕又会进入一个恶性循环。”

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