流浪气球“闯境”之问与答

一个出现在美国上空的中国气球，让美国国务卿布林肯计划中的访华行程推迟。这到底是怎么一回事？

● 这个气球到底是什么？

中美双方各执一词。美国官员指这是间谍气球。中国外交部否认，称该气球是一个受西风带影响、偏离预定航线的民用气象科研飞艇。

● 它有多大？

大概有三辆巴士那么大。

● 它从哪里来？

据美方信息，气球1月28日首次进入美国领空、飞越了阿拉斯加的阿留申群岛北部，并在1月30日进入加拿大西北领空，1月31日再进入美国北爱达荷州领空，2月1日（星期三）在美国蒙大拿州比林斯被发现。

《比林斯公报》（Billings Gazette）摄影师迈耶（Larry Mayer）星期三在空中拍到了一个神秘的白色球体，迈耶不知道那究竟是什么，只知道它在大约6万英尺的高空盘旋。隔天（2日），迈耶拍下的气球照登上世界各地报章，成为轰动全世界的新闻。

美国官方2日证实气球的存在。有不具名的官员透露，美国早在1月28日就侦测到气球。另有消息称，上周早些时候也有人在民航飞机上看到这个气球。

蒙大拿州是美国陆基核导弹发射井所在地。五角大楼称，该气球飞越了几个“敏感”地区。

● 美国有什么反应？

气球事件在美国引发轩然大波，民主与共和两党政客都施压拜登政府，要求他采取行动和说明情况。

蒙大拿州民主党参议员泰斯特（Jon Tester）说：“这种挑衅完全不能接受……我们还在等待有关这事如何发生，以及政府要如何保护我们国家的真正答案。”

共和党美国众议院议长麦卡锡发声：“中国公然无视美国主权，这是破坏稳定的行为，必须回应，拜登总统不能保持沉默。”

美国前总统特朗普也在推特中喊话：“射下气球”。预计将宣布参选下一任总统的美国前驻联合国大使黑莉也加把火称：“射下那气球，取消布林肯访华，让中国负责任。拜登让中国欺负我们，是时候让美国再次强起来了。”

随着气球事件延烧，美国国务卿布林肯星期五宣布推迟定于星期天开始的访华计划。

● 真的是气象气球吗？

美国上空过去也曾发现过来自中国的气球，但是美国国防部官员说，这个气球的活动看起来与过去不同。

然而，这真的是一个间谍气球吗？在卫星侦察技术高度发达的今时今日，还用气球来做军事侦测，感觉很“老土”。

有美国的能源安全和太空专家称，这个气球有气象、通讯和科研用气球的特征。《华盛顿邮报》引述美国战略与国际研究中心战略科技项目主任刘易斯（James Lewis）说，如果那个气球真的是间谍气球，它可能配有摄影机或可能传达信息到其他国家的通信设备。

刘易斯说：“如果你真想知道它是什么，就打下来，你可以取下传感装置，就能看到里面有军事情报还是气象信息。”

● 气球现在的下场怎样了？

五角大楼领导人最初建议拜登总统不要击落该气球，因为造成的碎片可能会伤害到地面上的平民。

不过，拜登星期三（2月1日）还是批准击落这个气球，当气球飘过美国中部到了南卡罗来纳州岸外时，美国出动一架F-22战机，在5万8000英尺（1万8000米）高空向气球发射一枚Aim-9X导弹。气球当时正在海拔6万到6万5000英尺飘移，在当地时间2月4日下午2时39分，在美国领空被击落到海里。据媒体报道，美国在打下气球前，并没有预先知会中国。

● 中国对击落气球有何回应？

中国外交部星期天（2月5日）指美国明显反应过度，使用武力袭击民用无人飞艇，中国对此表示强烈不满和抗议，并保留作出进一步必要反应的权利。

中国重申，经核查后已多次告知美国，飞艇属民用性质，因不可抗力进入美国，完全是意外情况。中国明确要求美国以冷静、专业、克制方式妥善处理。