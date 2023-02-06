北极风暴席卷美国东北部 零下78摄氏度创“史诗级”低温

（纽约综合电）北极风暴席卷美国东北部，破纪录的低温和强风夹攻，危及民众生命，一名婴儿在强风引发的事故中丧命。缅因州小镇格雷创下美国历来最低温纪录，旧纪录是阿拉斯加州创下的零下76摄氏度。

美国国家气象局星期六（2月4日）说，位于新罕布什尔州的华盛顿山夜间风寒指数为零下78摄氏度，创美国有相关记录以来最低纪录。风寒指数不是气温，而是人体感受到的寒冷程度，例如在同样的气温条件下，有风的时候，人体皮肤感受到的温度要比无风的时候更低，因而觉得更冷。华盛顿山山顶气温一度降至零下47摄氏度，风速高达每小时160公里。

在马萨诸塞州，狂风吹倒大树，压损一辆汽车，导致车内一名婴儿死亡，司机受重伤。

气象局说，这股寒潮导致美国东北部和中大西洋地区的平均气温下降5.5摄氏度至16.6摄氏度。美国新英格兰、加拿大东部多个地区包括魁北克省发出极端气候警报，数百万人受影响。

缅因州卡里布市气象局接获多起“霜震”通报。霜震如同地震，当气温急剧下降，泥土和岩石中的水分会迅速冷却结冰膨胀，以至土壤和岩石开裂，造成巨大声响和地面震动。

皮肤若暴露五分钟即冻伤

气象局警告，这“史诗级”极寒天气预料将使多地的风寒指数降至数十年甚至历来新低。气象局促请民众，外出时要注意防寒保暖，备好御寒装备，因为皮肤若暴露在如此寒冷的环境下，五分钟内就足以导致冻伤。

在纽约市曼哈顿中心的中央公园，气温骤降至零下16摄氏度；马萨诸塞州波士顿市迎来百多年来最冷的一天，气温低至零下23摄氏度，由于天气恶劣，波士顿公立学校周五停课。

多个城市采取紧急措施协助市民抗寒，包括开放避寒中心，确保无家可归者获得妥善安置。纽约市启动“蓝色代码”，这意味着游民收容所不可将任何人拒于门外；波士顿一家流浪汉救助中心周五和周六出动更多宣传车上街警告游民严防极端气候。

好在这股寒潮来得快去得也快，美国气象局预测气温会在星期天显著回升，例如波士顿最高温预计会达到8.3摄氏度。