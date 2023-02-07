土耳其7.8级大地震 10省份受灾逾千人死 邻国叙利亚也遭重创

（安卡拉综合电）土耳其南部靠近叙利亚边境地区星期一（2月6日）发生里氏7.8级大地震， 该国至少有10个省份受灾；隔邻的叙利亚也受重创，该国中北部多个省受波及。塞浦路斯、黎巴嫩和埃及等国也感受到震动。

土耳其聚集着世界上最大的难民人口，370万已登记的叙利亚难民中，许多人集中在受地震影响的地区。

土耳其星期一首个地震在凌晨4时17分来袭， 震央在土耳其南部城市加济安泰普（Gaziantep）附近，地震强度为7.8级。九个小时后，灾区又经受一次7.7级强震。 两次地震震央相距大约96公里。

土耳其灾难和紧急管理署说，有1498人遇难， 另有2824座建筑被摧毁。早前消息说，有5000多人受伤。 强震之后当地又发生数十次余震。许多居民被埋在废墟下， 预料死亡人数还会增加。

据土耳其媒体报道，受灾区域绵延数百公里，好些公路开裂、建筑物坍塌，几座机场受损，天然气输送中断。联合国教科文组织（ UNESCO）列入《濒危世界遗产名录》的“加济安泰普城堡” 在强震中受到严重破坏。

一名40岁的土耳其灾民告诉路透社，土耳其处于地震多发地带，但他从未经历这么强烈的地震。他形容一家人“ 被强力摇晃了至少三次”，大家惊慌失措地跑出住所，设法逃到空旷的地方。

30多岁的阿卡雅经历凌晨强震几小时后， 惊魂甫定的她决定回返顶楼公寓收拾。不料，第二次强震来袭， 心惊胆跳的她赶紧逃到楼下，“我不敢再回去，不知还会发生什么。 ”

电视画面显示，好些人穿着睡衣，在冰冷的雪地中，看着搜救人员在废墟中搜寻。

强震也在土耳其比邻的叙利亚造成大量人员伤亡。叙利亚卫生部说，至今有至少430人丧命，1000多人受伤。在叛军控制的西北地区，联合国救济组织发言人说， 那里至少有380人丧命，约1000人受伤。

叙利亚北部主要城市阿勒颇多处房屋垮塌，包括首都大马士革在内多地都有明显震感。

此次地震在冬天的凌晨时分来袭，许多人在睡梦中惊醒，仓皇逃离住家。有许多人受困在倒塌的建筑物底下，救援人员必须在黑暗中搜寻生还者。一些灾区还下起冬雨，大大妨碍搜救行动。