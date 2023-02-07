美国南卡海域打捞中国间谍气球残骸 国会料施压严禁对华出口敏感技术

美国海军开始打捞被击落的中国气球与它的有效载荷，而美国国会议员要求查明气球搭载的设备是否使用美国或盟国的技术，共和党议员则连日抨击拜登对事件处理不当。

（华盛顿综合电）美国军方正在南卡罗来纳州岸外水域搜寻被击落的疑似中国间谍气球的残骸。据悉，美国国会议员要求查明气球搭载的设备是否使用美国或盟国的技术，预料国会将向拜登政府加大施压，以进一步对中国实施敏感技术出口管制。

北美防空司令部和美国北方司令部司令范赫克星期天（2月5­日）说，海军已开始打捞前一天被击落的中国气球与它的有效载荷。

据报道，这个至少有两辆校车那么大的气球和它的传感器沉入水下15米，碎片散落在南卡州默特尔海滩岸外一片长11公里的区域内，预料未来几天可打捞上来。气球残骸也许可让美国深入了解中国的监测能力。

参院军委：气球一进领空 就应击落不该让它跨全美

彭博社引述一知情者报道，美方预计会找到可拍摄精细照片的设备和其他传感器。另一知情者透露，国会议员已要求知道气球的有效载荷是否包含美国或盟国的技术。

共和党议员连日抨击拜登对气球事件处理不当，认为他对中国示弱，并试图隐瞒领空遭入侵。参议院共和党领袖麦康奈尔发推文说：“一如往常，当关系到国家防卫和外交政策时，拜登政府的反应总是犹豫不决，跟着就晚了。”

参议院情报委员会副主席卢比奥指责拜登延迟向人民通报气球出现，等同“失职”。

参议院军事委员会委员柯顿说，当气球一进入美国领空时，就应把它击落，而不是让它横越整个美国大陆。

参院民主党领袖：水上击落 最安全且能获取最多信息

民主党反击，指称共和党的批评“过早和政治化”。参议院民主党领袖舒默强调，政府做了正确决定。“在水上击落这个气球不仅最安全，也是能获得最大情报收益的选项。”

参议院定本月15日听取国防部有关此事的机密汇报。

彭博社分析指出，这起事件使一直在设法阻止中国获取先进晶片与相关生产设备的拜登政府面对更大压力。知情者透露，当局已着手研究进一步收紧对中国的出口管制，以及对中国战略领域的投资限制。

荷兰国际集团（ING）的分析简报指出，气球事件可能加剧中美之间的“科技战”，并在短期内对人民币汇率产生负面影响。“双方可能对不同行业的技术实施更多出口禁令。在冠病疫情导致的物流干扰风险消散后，这是可能导致供应链中断的新威胁。”

《纽约时报》分析指出，大国收集彼此情报并非新鲜事，使用气球也不足为奇，但这起事件凸显了中美之间仍欠缺沟通。

曾在奥巴马和特朗普政府任内担任国安局长的罗杰斯指出，中国知道气球被发现后，并未致电美方寻求解决问题。这表明，2001年海南岛中美撞机事件后设立的中美热线等加强沟通的努力，如今形同虚设。

知情者透露，美国政府正在考虑的另一做法是，恢复国务卿布林肯访问中国的行程，但带去比原定本周出访时要传达的更强硬的信息。