土叙强震夺逾5000人命 低温断电余震阻挠救灾

（哈塔伊综合电）土耳其和叙利亚特大地震导致的死亡人数增加到超过5000。国际救援队伍陆续进入土耳其灾区，叙利亚也发出援助请求。由于灾难规模太大，加上灾区气温接近冰点、断电、余震和建筑物随时可能坍塌，救援工作困难重重。

土耳其灾害与应急管理局星期二（2月7日）说，当地遇难者增至3400多人；在叙利亚，死者则超过1600人。两地死于这场灾难者已共超过5000人。

另有近2万人受伤 万余栋建筑物倒塌

土耳其另有1万4000多人受伤，叙利亚有3600多人，两地共有1万1000多栋建筑物倒塌。世界卫生组织警告，最终死亡数字可能多达2万人。它也估计，灾民人数达23万。

强度达7.8级的地震在星期一凌晨侵袭土耳其南部靠近叙利亚边境的地区，当时大多数人都在睡梦中。超大的震撼力冲击了土耳其的至少10个省份和叙利亚的伊德利卜、拉塔基亚和阿勒颇等地区。九小时后，发生第一次地震的地区附近又发生了7.7级强震，使灾情加剧。星期二继续发生多次强度超过5级的余震。

土耳其受灾最严重的是震中附近的卡赫拉曼马什拉（Kahramanmaras）和加济安泰普（Gaziantep）之间的地区，有些街区完全夷为平地。

赶到灾区的救援人员争分夺秒地搜救生还者，但余震不断和天气寒冷阻碍了救援工作。例如在加济安泰普，当人们在废墟中寻找生还者时，附近一栋建筑物突然轰然倒下，现场尖叫、痛哭和呼救的声音四起。

由于受灾地区太广，很多地方还无法获得援助。在哈塔伊省（Hatay）的灾区，一名死里逃生的灾民说，很多人等待救命，但救援人员还没到。“他们都在叫‘救我’，但我们救不了他们。要怎样救？从早上就没有人来。”

由于余震连连，疲惫不堪的幸存者不敢回家，冒着严寒在户外过夜。灾难半夜突袭，人们措手不及，很多人都没有足够的御寒衣物。有人以塑料布裹身抵御冷风冻雨，有人焚烧木头取暖。

在叙利亚西北部，由于缺乏设备，救援人员只能用简陋的工具和徒手清理瓦砾。在阿扎兹市（Azaz），一名18个月大女童从住家废墟中被救出。可是，她的母亲、姐姐和哥哥都死了。

土耳其总统埃尔多安说，国家正面临“一个世纪以来最严重灾难”，最终死亡人数难以预测。他宣布全国哀悼七日；南部10个灾区进入紧急状态，为期三个月。

罗马尼亚、瑞士、阿塞拜疆和黎巴嫩的救援队已进入灾区。韩国和希腊也送去救援人员和紧急医疗用品。

美国总统拜登承诺会向土耳其提供一切所需援助。中国国家主席习近平向土耳其和叙利亚领导人发去慰问，中方也提供4000万元人民币（780万新元）的紧急援助给土耳其。

叙利亚政府呼吁国际社会为它提供援助，并承诺会把救援物资送达全国各受灾地区，包括叛军控制区。

阿联酋已承诺向叙利亚提供约1360万美元（约1800万新元）的人道援助。