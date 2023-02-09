遇难人数已过万 多国拯救队抵达灾场 黄金72小时全力搜救

土耳其南部靠近叙利亚边境的地震灾区仍然余震不断，天空飘着雪雨，刺骨寒风让人发抖，搜救行动困难重重，但一些幸存者获救的消息给了救援人员强大的激励。

（阿达纳／贝鲁特综合电）土耳其南部大地震到星期三晚间已导致超过1万1700人遇难。上万军人已进入灾场，多国拯救队也陆续抵达，赶在黄金72小时救援时间里，要在数以千计的建筑废墟下寻找幸存者。

到星期三，土耳其南部靠近叙利亚边境的地震灾区仍然余震不断，天空依旧飘着雪雨，刺骨寒风让人发抖，搜救行动困难重重，但一些幸存者获救的消息给了救援人员强大的激励。

在叙利亚的詹代尔里斯镇（Jandairis），人们从废墟中救出一名新生儿，她身上的脐带仍与已丧命的母亲相连。这名女婴是全家唯一幸存者，其他人包括她的父母都不幸遇难了。

女婴的亲人苏瓦星期二（2月7日）对法新社说，他们在挖废墟时听到声音，清理灰尘后发现了女婴，她的脐带仍完好无损，“我们剪断脐带，带她去医院。”女婴送院后情况稳定，但全身多处擦伤，到医院时体温过低。

根据官方和医务人员星期三提供的数据，土耳其死亡人数升至8574人，叙利亚遇难人数有2662人。伤者方面，土耳其灾害与应急管理署（AFAD）说，土耳其有3万8224人受伤。叙利亚政府和叛军则说，当地的伤者人数将近5000人。

世界卫生组织估计，死亡人数可能高达2万人。世卫促请各国加紧派遣救援队伍与物资到灾区，世卫总干事谭德塞说：“现在是在跟时间赛跑。每过一分钟，每过一小时，找到幸存者的机会就会减少。”

土耳其总统埃尔多安星期三前往震央帕扎尔哲克镇和灾情最严重的哈塔伊省视察，承认当局在地震后的初步反应存在一些问题；他说，当局现在已经稳住阵脚，正把救援物资送到灾区里。他承诺协助灾民重建家园，重建工作会在一年内展开。

来自AFAD的消息说，已有6万多名紧急工作人员在灾区工作。土耳其军方也说，这两天一直向灾区派遣突击队和其他部队士兵，到星期三已经有7500名士兵在灾区展开搜救行动。

据了解，已有65个国家和地区派出3000多名救援人员协助土耳其救灾。美国除了对土耳其伸出援手，也表明会与合作伙伴一起向叙利亚提供援助，但坚决反对与叙利亚总统阿萨德政府合作。

叙利亚红新月会呼吁西方国家取消对叙利亚的制裁，以便国际社会能更好地协助救灾。现在急需重型装备、救护车和消防车，来尽快清理废墟和实施救援。

联合国指出，在土耳其与叙利亚边境，散布着数百万因战争而背井离乡的难民，如今的人道需求比以往任何时候都大。

赤手搜寻幸存者 灾民指责政府救援缓慢

尽管救援人员和救灾物资开始运抵，但道路毁坏、天气恶劣，一些灾情严重地区迟迟等不到救援，当地民众怨气和怒火急速上涨，指控政府让他们自生自灭。

在受灾最严重的土耳其城市卡赫拉曼马什拉（Kahramanmaras），灾民阿里说：“我无法将我的兄弟从废墟中救出来，也救不回我的侄儿。看看这里，没有政府人员……两天了，都没有看到政府人员……孩子们都冻坏了。”

在震央附近的加济安泰普（Gaziantep），目击者说，尽管每一分钟都很重要，但地震后头12小时，没有救援队到达现场，受害者亲属和当地警员只能徒手在废墟里找人。

叙利亚的灾民也同样无助，在北部重灾区詹代尔里斯镇，人们赤手在瓦砾堆里搜寻幸存者。当地60多岁的灾民巴塔尔说：“我全家都在瓦砾堆下——我的儿子、女儿、女婿……我听见他们的声音，我知道他们还活着，但没有人来救他们。”

在饱受战火摧残的叙利亚北部城市阿勒颇（Aleppo），灾民乌姆直言，地震的破坏力比战争更大。

地震发生后，她四处奔走寻找失联的姐妹和四个外甥。“我们到处找，包括去医院，但一直没有他们的消息。”