绝望中看到希望 女童废墟下护弟17小时获救

（哈塔伊／阿勒颇综合讯）土耳其南部大地震来得迅猛，数以万计的家园惨遭摧毁。在一片愁云惨雾中，社交媒体上流传一张照片，一个小姐姐在瓦砾堆中护着弟弟。大难临头，依然牵挂幼弟，令人动容，也让人看到人性的光辉。

黎巴嫩常驻联合国代表萨法星期二（2月7日）在推特上发布一张照片，一名七岁的叙利亚女孩与弟弟受困瓦砾下，女孩的手护着弟弟的头。萨法写到：“受困在废墟下17个小时，女孩的手一直放在弟弟的头上保护他，现在他们都已安全获救。”

这张照片在社媒感动了无数人，获得超过450万次浏览，有16万8000人点“赞”。

舍身忘死救家人的事迹同样在灾情严重的土耳其城市加济安泰普发生，一名男子不顾危险，试图从还可能坍塌的公寓废墟中，拯救他的兄弟一家。该公寓高六层，他的兄弟住在第五楼。强烈地震将公寓夷为平地，而他的兄弟一家没能来得及逃出。

现场有人获救 消息振奋人心

在分秒必争的救灾现场，不时传出有人获救，这些消息振奋人心。《纽约时报》报道，有一对夫妻和两个孩子受困超过24小时后，被救援人员救出，重见天日。不过，他们还有两个11岁和12岁的儿子下落不明。

地震发生后，还有一张照片也引起人们关注，照片显示的是土耳其城市卡赫拉曼马什拉（Kahramanmaras），一名男子呆坐在废墟中，紧紧握着他那困在瓦砾堆中的15岁女儿的手，似乎只要他不松手，已无气息的女儿就不会离开。

除了丧亲之痛，灾民们还要和寒天对抗，以及抵受缺粮缺水的困境。在土耳其地震灾区，有大约6000栋建筑物被震垮，至少15万人无家可归。很多人在倒塌的房屋外扎营，等待救援人员营救亲人。

寒冷的天气及焦虑地等待亲人获救，让灾民们心力交瘁。灾区偶尔传来幸存者获救的消息，是支持着灾民们坚持怀抱希望的唯一动力。

然而，幸存者如奇迹般获救的消息，只能暂时缓解大地震造成的恐怖和悲痛情绪。联合国星期二估计，有数千名儿童在这场地震中遇难。世界卫生组织则说，灾民人数可能达2300万人。