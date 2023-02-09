发表国情咨文演讲 拜登：愿在促进美国利益下与中国合作

拜登星期二晚上在国会对参众两院联席会议发表他上任以来的第二次国情咨文演说。他说：“我承诺在能够促进美国利益并造福世界的领域，与中国合作。但请不要误会：正如我们上周表明的那样，如果中国威胁到我们的主权，我们将采取行动保护国家。我们做到了。”

（华盛顿综合电）美国总统拜登在国情咨文演讲中表明，愿意在能够促进美国利益的情况下，与中国合作，但如果美国主权受威胁，他会毫不犹豫地采取行动。

拜登誓言继续支持乌克兰抗击俄罗斯侵略。他强调，要与共和党合作，解决债务、经济、就业等一系列国内问题，包括重振美国制造业和控制大型科技公司的影响力。

拜登星期二（2月7日）晚上在国会对参众两院联席会议发表他上任以来的第二次国情咨文演说。

在谈到外交问题时，拜登说，美国处于“数十年来最强大的地位，可以与中国或世界上任何其他国家竞争”。

拜登说：“我承诺在能够促进美国利益并造福世界的领域，与中国合作。但请不要误会：正如我们上周表明的那样，如果中国威胁到我们的主权，我们将采取行动保护国家。我们做到了。”

拜登明显是指美国上周击落中国侦察气球的事件。美国称那是间谍气球，中国称是民用科研气球。美国国务卿布林肯因气球飞入美国领空而推迟访华行程。美国击落气球后，引起中国不满，指美国反应过度。

中方促美齐推动两国关系 重回健康稳定发展轨道

针对拜登的国情咨文讲话，中国外交部发言人毛宁周三在北京回答记者提问时说，中国将“坚定捍卫中国的主权、安全、发展利益”，她敦促美国“与中方一道推动中美关系重回健康稳定发展的轨道”。

谈到俄乌战争时，拜登再次承诺，只要有需要，美国就会一直支持乌克兰。

相对去年3月1日的首份国情咨文聚焦乌克兰局势，拜登这次在长达73分钟的演讲中，花大篇幅着墨两年来的内政政绩和传达乐观预期。整场演讲没有太多实质政策宣示。拜登仅在谈及总额逾万亿美元的《基础设施投资与就业法案》时宣布，将颁布新的标准，要求联邦基础设施项目使用的所有建筑材料，都必须在美国制造。

提到半导体业时，拜登说，美国在半导体生产方面失去优势，在冠病疫情期间，汽车制造商也无法获得海外生产的晶片。他说：“我们不能让这种事再次发生。”

拜登谈及他去年在两党同僚的大力支持下通过立法，推动了美国半导体行业的发展，并承诺做得更多。

他说：“为了使美国强大而进行投资，我不会为此道歉。投资于美国的创新，投资于将决定未来的行业，投资于中国打算主导的行业。”

拜登还呼吁国会针对寡头企业加税，并提议国会将企业股票回购税上调四倍，指加税后企业仍会获得可观利润。他又建议征收“亿万富豪最低收入税”，要求资产超过1亿美元（约1.32亿新元）的家庭最少缴纳20%税款。

拜登也呼吁国会“通过两党立法，加强反垄断执法，防止大型在线平台给自己的产品带来不公平优势”。

拜登这次发表演讲时，他背后的众议长席位上坐着的是共和党人麦卡锡。演讲开始前，拜登两度与麦卡锡握手，并在开场白中语带调侃地说：“众议长先生，我不想破坏你的声誉，但我期待与你合作。”

拜登接着对共和党人提出挑战，要求他们提高美国债务上限，并支持对美国中产阶级更友好的税收政策。但一些共和党人在拜登发言期间，不时质问和嘲笑他。

拜登并未退缩。当拜登提到一些共和党人支持废除医疗保险和社会保障时，一名共和党议员反复高喊拜登是“说谎者”。拜登随即笑着宣布大家“一致同意”，削减受选民欢迎的社会安全网计划已不在考虑之列。