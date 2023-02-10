美国务院：被击落气球具备电子监控 属中国军方舰队

（华盛顿／东京综合电）美国指日前击落的中国间谍气球具备电子监控设备，属于中国军方一支舰队，北京已持续多年利用气球执行间谍活动，曾至少四次飞越美国上空。

《纽约时报》报道，美国国务院星期四（2月9日）发声明说，美国当局出动U-2侦察机从高空拍摄中国气球，发现气球拥有的设备“明显用作情报监控，与气象气球设备的说法不一致”。气球上的设备拥有多个天线，“可收集和定位通讯”；设备上的太阳能板能产生足够电力，让“多个情报收集传感器操作”。

国务院也说，美国政府相信生产该气球的公司与中国人民解放军有直接关系。该公司网站宣传产品的视频显示气球飞越美国和其他国家上空的画面。不过，国务院没有透露该公司的商号。

美国国务卿布林肯星期三与到访华盛顿的北约秘书长斯托尔滕贝格举行联合记者会时透露，美国正在评估打捞上来的中国气球残骸，并已把相关信息转达给数十个国家。

他说：“我们这么做，是因为美国不是这个更广泛计划的唯一目标，其他遍布五大洲国家的主权也已受到侵犯。”

白宫发言人让·皮埃尔在空军一号上告诉记者，中国的气球属于一支舰队，多年来出现在世界各地。

美国国防部发言人莱德准将说，过去曾有四个中国气球在美国飞越北京感兴趣的地点。不过，他没有说明这些地点是否包括军事基地。

五角大楼上周末说，有三次发生在前总统特朗普主政时，另一次总统拜登任内。

《华盛顿邮报》引述美国官员报道，中国的间谍气球行动有一部分在海南岛运行，用来监测周边竞争对手如日本、印度和台湾的军事资产。

北约也对气球事件表达关注。斯托尔滕贝格说，中国过去几年在开拓新军事能力上作出大量投资，在欧洲的情报活动也增加，除了使用卫星和网络，也用气球，北约因此有必要保持警惕。“我们必须意识到中国情报工作构成的持续风险，然后加强我们该做的工作来保护好自己。”

美国政府日前发现一个中国间谍气球出现在蒙大拿州核导弹设施上空，美国空军战机上星期六击落该气球。中国已多次强调那是民用科研气球。

莱德说，海军还在打捞气球残骸，潜水员和爆破技术人员正在进行水下收集与调查。

日本正就气球事件与美国交换情报。日本内阁秘书长松野博一星期四回答记者时说：“我们正在分析2020年6月和2021年9月在日本上空观察到的物体，包括与中国气球事件的任何关系。”

2020年6月，日本北部上空出现神秘气球。当地民众和媒体拍到的照片显示，气球似乎还带有交叉棍子和螺旋桨。日本气象局当时说，神秘气球看起来像气候监测装置，但不属于日本气象局。日本政府当时否定气球可能属于外国政府的说法，但最近发生美国击落中国气球事件后，日本政府开始重新评估一连串神秘气球事件。

松野博一说，当局也发现其他无主气球，包括2022年1月在九州西部岸外上空。

耶伦仍计划访华

另一方面，美国财长耶伦星期三表明仍打算访问中国，但何时成行“确实得取决于”国务院和国防部。她回答记者询问时说：“我确实认为改善沟通很重要。我仍然希望能够访问中国，与对口的经济官员会面，但我无法提供更多细节。”

耶伦上个月在瑞士苏黎世与中国国务院副总理刘鹤举行会谈后，美国财政部随即宣布她将首次以财长身份访华。

气球事件已导致美国政府推迟布林肯的北京行。