拜登：对乌援助没有期限 普京实际已输掉乌克兰

（华盛顿／布鲁塞尔综合电）美国总统拜登说，美国对乌克兰的援助目前是没有期限的，并指俄罗斯总统普京实际上“已经输掉乌克兰”。

拜登星期三（2月8日）接受美国公共广播公司（PBS）访问时，对自己能够完全团结北约来协助乌克兰抵御俄罗斯侵略表示自豪。

他说：“普京确信北约会分崩离析，北约不会介入。我已让亚洲和欧洲盟友一起对抗俄罗斯……现在，我们的关系更好，也能更好地掌控我们的命运。”

拜登重申，无论俄乌战争持续多久，美国都会继续坚定地支持乌克兰。“普京绝对没有办法（赢得胜利）……他已经输掉乌克兰。”

乌克兰总统泽连斯基星期四（9日）抵达布鲁塞尔，访问欧洲议会和出席欧盟领导人峰会，以争取更多武器，并尽快就乌克兰加入欧盟展开谈判。这是他自俄乌战争爆发以来第二次出访，也是首次有机会面对面与欧盟所有27个成员国的领导人谈话。

泽连斯基在峰会上感谢欧盟在俄乌战争爆发后一直支持乌克兰，并指没有自由的乌克兰，就没有自由的欧洲。他敦促欧盟成员国加快为乌克兰提供武器，称“我们必须加强合作力度，我们必须比侵略者更快”。

在近期获得西方承诺提供主战坦克后，乌克兰正争取获得较远程的火箭和战机，以求扭转战局。在赴布鲁塞尔的前一天，泽连斯基访问了英国和法国，促请两国为乌克兰提供重型武器和现代战机。

西方至今拒提供战机 英美未排除这一可能

西方至今拒绝提供战机，但英国和美国未排除这个可能。英国首相苏纳克星期三会见泽连斯基后说：“没有什么是不可能的”。美国国务卿布林肯则表明，乌克兰的需求会随着战事发展而变化，美国提供的军备也会跟着改变。

英国星期三宣布，为乌军提供操作北约标准战机的训练，但未给出具体时间表，也未承诺给乌克兰战机。路透社指出，这标志着英国立场转变，或为其他国家向乌克兰提供战机铺平道路。

克里姆林宫发言人佩斯科夫警告，如果英国或其他西方国家向基辅提供战机，这将导致局势升级、战争延长，并加深乌克兰的痛苦。他强调，无论西方给乌克兰送去什么武器，莫斯科都会继续推进这场军事行动。