朝鲜阅兵展示新型武器首次公开“战术核运用方针” 分析：炫耀核武部队已实战部署

朝鲜星期三（2月8日）晚上举行人民军成立75周年阅兵式，大举展示多种新型武器，同时首次公开“战术核运用方针”。分析认为，朝鲜公开战术核武器运用部队，是为了炫耀核武部队已经实战部署。

朝鲜领导人金正恩携女金珠爱和夫人李雪珠出现在主席台上。阅兵式历时两个小时，约有2万2000人参与。

阅兵式展示多种新型武器，包括战术导弹方阵、远程巡航导弹方阵，以及战术核运用部队方阵等。

根据朝媒公布的照片，阅兵式首次公开一款长约20米的新型洲际导弹。这枚洲际导弹采用九轴高机动车底盘，使用贮运发射筒，很可能是朝鲜正在研制的采用固体火箭发动机的洲际导弹。

根据韩国国防安全论坛秘书长申钟宇的分析，出现在“火星-17”型导弹后头，可能意味着其威力更强大，朝鲜去年12月进行第一个推力140吨大功率固体燃料发动机地上点火试验。因此，这可能是朝方日前试射的配备固体燃料发动机的新型洲际弹道导弹（ICBM）。

此外，金正恩穿戴黑大衣和黑礼帽出席活动。大衣和礼帽是朝鲜国父金日成喜欢穿戴的服饰，分析认为，此举是要求朝军对金正恩绝对效忠。

金正恩未发表演说或与粮食严重短缺有关

专家早前预测金正恩将在阅兵式上向韩美发出强硬信息，但当晚金正恩检阅了军队，却没有发表演说。

世宗研究所统一战略研究室室长郑成长表示，媒体近期报道，朝鲜开城粮荒严重，每日有数十人饿死，这是非常令人震惊的事。金正恩没有发表演说，可能和朝鲜严重的粮食短缺有关。

另外，2月7日陪同父亲参加建军节晚宴的金珠爱，8日又出现在阅兵式主席台上。这是金珠爱第五次公开亮相。

韩国统一部认为，朝方为接班工作铺路为时尚早。统一部一名前部长表示，如果要讨论接班问题，至少要确认金珠爱担任劳动党职务或陪同金正恩出席党正式会议或现场指导活动。目前来看，比起接班格局，金珠爱更应该是象征“白头血统”和朝鲜下一代。从金正恩（39岁）和金珠爱（10岁）的年龄来看，谈接班问题还为时过早。