美英澳展开联合空中演习 模拟针对中国战机与防御作战

（内华达内利斯空军基地路透电）美国、英国和澳大利亚星期三（2月8日）在内华达沙漠及周边地区展开联合空中演习。

这是三国模拟针对中国战机和空中防御系统的高端作战行动的一部分。

此次“红旗演习”由美国主办，为期三周。英国为演习提供KC-2 Voyager加油机和飓风战斗机（Eurofighter Typhoon）。澳洲则提供咆哮者战斗机（EA-18G Growler）。

美国空军上校及红旗414中队训练指挥官哈钦森说，这次演习的任务是模拟空军进入敌方入侵的区域。他并未点名中国，也未指明在模拟中遭入侵的是哪些区域。

就在上周六（4日），美国在南卡罗莱纳州海岸线击落一只中国的间谍气球。

哈钦森说，此次演习不针对近期的任何事件。但他也提到，“中国的挑战逐步逼近，我们相信只要准备好应对中国，美国就足以应对任何国家。”

美中关系近几年来持续紧张。尽管美国已拨款数十亿美元援助乌克兰，但中国仍是美军的首要战略重点。

北京对台湾地区施压也引发五角大楼更大的担忧。美国中情局局长伯恩斯上周在华盛顿乔治敦大学一个活动上透露，美国获取情报得知，习近平已下令军方为2027年之前攻台做好准备。“这并不意味他决定在2027年或任何一年入侵，但这提醒人们应该严肃看待他的关注和野心。”