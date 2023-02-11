土叙遇难者增至2万2000人 仍有多名幸存者被救出

（安卡拉／大马士革综合电）土耳其和叙利亚的大地震在昨天（2月10日）进入第五天，死亡人数已经上升到2万2000人。虽然72小时黄金救援时间已过，但灾区持续传来好消息，救援人员陆续救出多名幸存者，当中包括至少七名孩童。

据报道，当地专家预测，或有最多20万民众仍被埋在倒塌的建筑物之下。美国地质调查局认为，此次强震造成超过10万人遇难的概率约为14%。

土耳其副总统奥克塔伊9日晚透露，过去24小时有121名幸存者从废墟中获救。

在土耳其灾情最严重的哈塔伊省，救援人员星期五（2月10日）从废墟中救出一对母子。获救的母亲意识清醒，但脸色苍白，10天大的男婴似安然无恙，被抱出时睁大着双眼。

哈塔伊省这个重灾区还有一名两岁男童在地震发生超过79小时后获救，人道组织发放的视频显示，男童被救援人员抬出时发出了微弱的哭声。

还有一名40岁妇女在受困104个小时后奇迹般生还，令救援人员大受鼓舞。

在土耳其南部城市安塔基亚，一名被困在废墟中超过80个小时的16岁女孩被救出时，在场民众都雀跃欢呼，女孩父亲更是喜极而泣。

10日清晨，地震震中附近城市加济安泰普，救援人员将17岁的阿德南从已是废墟的地下室救出。一名救援人员给他一个温暖的拥抱，并对他说，自己已四天没有睡觉了，就想把他救出来。“我有一个像你这么大的儿子。”

据报，有65个国家和地区派出3000多名救援人员协助土耳其救灾，但由于受灾地区实在太广，很多地方无法获得援助。余震不断和天气寒冷也阻碍了救援工作。

土耳其中南部阿德亚曼省一名灾民告诉法新社：“在地震中侥幸生还的人，如今只能在严寒中等死。”

古特雷斯吁加大捐助支持

联合国秘书长古特雷斯星期四在纽约联合国总部呼吁各方展现团结、加大捐助支持。

古特雷斯说，在地震发生后，土叙两国人民正面临“一个接一个的噩梦”，两国人道危机正在恶化。他强调跨线救援非常重要，呼吁各方团结起来提供不受阻碍的准入。

联合国国际移民组织说，14辆载着帐篷、棉被等救援物资的卡车，星期五通过土耳其边境的巴布哈瓦过境点，进入叙利亚西北部的叛军控制区。

联合国世界粮食计划署则说，在叙利亚西北部的库存即将耗尽，需要增加进入这个叛军控制区的过境点。

叙利亚西北部伊德利卜省的一名母亲形容，地震难民中有许多是小孩。“我们急需暖气和日用品。昨晚因为太冷，根本无法入眠。情况非常糟糕。”

世界银行星期四宣布，将为土耳其提供17亿8000万美元（约23亿5000万新元）援助。

美国也宣布，向土耳其和叙利亚提供8500万美元的紧急援助配套。

英国则承诺提供至少300万英镑（约480万新元）的额外资金，支持在叙利亚的搜救行动和紧急救援。