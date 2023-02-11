叙利亚奇迹宝宝状况稳定 全球好几千人争着领养

（大马士革讯）自大地震废墟下获救的叙利亚奇迹宝宝现在状况稳定，至今已有好几千人争着要领养她。

土耳其南部大地震来袭时，叙利亚詹代尔里斯镇（Jandairis）也遭重创。阿雅（Aya）与母亲被埋在废墟里，她刚刚来到世间，脐带还与母亲相连。星期一（2月6日）地震发生当天，阿雅就被救出，但母亲丧命了。当时，阿雅状况非常糟糕，身上有肿块、瘀伤，身体冰凉，几乎没有呼吸。她的父亲和四个兄姐也全都不幸遇难。

阿雅在阿拉伯语中意为奇迹。经过医生几天的悉心照料，这个奇迹宝宝如今情况稳定。

阿雅获救的视频在社交媒体上疯传，视频显示一个搜救员从废墟中冲出，手上抱着一个沾满灰尘的婴儿。在大灾难面前，这样的奇迹让人激动。

阿雅的远房亲戚苏瓦迪随即将她带到阿夫林市一家医院，交由医生马鲁夫照料。

这几天有数以千计的人在社交媒体上表明要领养阿雅，医院经理阿提亚说，他接到来自世界各地的电话，要收养这名大难不死的女婴。

阿提亚也有一名初生女儿，只比阿雅大四个月。他说，暂时不会让任何人收养阿雅，在她的远房亲戚来接她回去之前，他会像对待自己女儿一样照顾她，他的妻子也给阿雅喂奶。

同其他受灾的地区一样，詹代尔里斯居民也一直在倒塌的建筑中寻找亲人。

当地记者阿德南告诉英国广播公司：“废墟下有很多人受困无法获救。”他估计，这个城镇90%的地方已被摧毁。他们还未收到外来援助，一切拯救与清理工作都靠当地人。