不后悔没更早击落 中国气球侵美拜登称无重大安全漏洞

拜登接受西班牙语的“世界电视网”访问时说：“这不是重大的漏洞。我的意思是，这完全违反了国际法。这是我们的领空。一旦它进入我们的领空，我们就可以随意处置。”

（华盛顿综合电）美国总统拜登说，他不认为中国气球在被击落之前穿越美国是一个重大的安全漏洞，也不后悔没有早点把它击落。

拜登星期四（2月9日）接受西班牙语的“世界电视网”访问时说：“这不是重大的漏洞。我的意思是，这完全违反了国际法。这是我们的领空。一旦它进入我们的领空，我们就可以随意处置。”

拜登说，美国军方人员担心，如果在陆地上空击落气球，气球及其部件可能会落入人口稠密的地区。

他说：“这东西太大了。如果它掉下来砸中农村地区的一所学校会发生什么？如果它掉下来会发生什么呢？所以我告诉他们，一旦他们可以击落它，就击落它。他们做了明智的决定，在海面上把它击落了，他们正在打捞大部分部件，状况很不错。”

美国1月28日在阿拉斯加空中发现一个来自中国的气球。美国指那是间谍气球，中国称是民用科研气球。

2月2日，拜登下令一旦气球进入美国西北部就把它击落，但默许了军方的要求，即在气球飞越海面上空前不采取行动。

2月4日，一架美国战斗机在南卡罗来纳州海岸附近击落了这个61米高的气球及其电子设备底盘。但一些共和党人和民主党人抱怨，拜登应该早点击落气球。

美国联邦调查局（FBI）正在牵头分析打捞回来的气球残骸。联调局一位官员星期四告诉记者，他们目前取得的物证非常有限，尚未掌握足够信息来评估气球的功能。

不过，知情者透露，美国国会当天获知，气球安装了西方国家制造的部件，印有英文文字。

美众议院全票通过决议案 两党一致谴责中国

美国国务院当天稍早也发表声明说，美国之前出动U-2侦察机从高空拍摄中国气球，发现气球拥有的设备“明显用作情报监控，与气象气球设备的说法不一致”。

国务院也说，美国将探讨对涉及气球飞入美国领空，并同中国军方有关联的实体采取行动。声明说，华盛顿相信，气球的制造商与中国人民解放军有“直接关系”。

白宫发言人让－皮埃尔也称华盛顿将考虑采取行动，但美国政府尚未具体说明考虑采取哪些措施。

让－皮埃尔说，美国还将着眼于更广泛的措施，以“揭露和应对”中国更大规模的监视活动，这些活动对美国国家安全以及盟友和伙伴构成威胁。

美国副国务卿谢尔曼星期四在参议院外交委员会的听证会上说，中国气球进入美国领空是北京致力于重塑国际秩序的另一迹象，华盛顿将继续阻止中国使用美国科技来推进军事现代化。

美国众议院星期四全票通过一项谴责中国气球入侵美国领空的决议案，表决结果为419票赞成、零票反对。这项议案并无法律约束力，旨在传达美国民主、共和两党一致谴责中国的立场。