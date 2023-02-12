土叙地震罹难者增至逾2万5000人 联合国：至少87万灾民急需热食

（安卡拉综合电）土耳其和叙利亚大地震灾难昨天（2月11日）进入第六天，死亡人数超过2万5000人。联合国世界粮食计划署警告，灾区有至少87万人急需热食，在避难所栖身的土耳其人达105万，叙利亚也有多达530万人无家可归。

土耳其副总统奥克塔伊在星期五晚上说，过去24小时共有67人从废墟中被救出。连同之前的121人，共有188个幸存者获救。

奥克塔伊说：“我们的目标是在一年内为受灾民众提供新住房，确保大家能够重返正常生活，尽快走出悲伤。”

越来越多土耳其灾民指责政府反应迟缓，救灾不力。土耳其总统埃尔多安星期五再次承认，政府未能如大家所愿迅速展开救援，但称余震不断和天气严寒阻碍了救援进度。埃尔多安也说，东南部的桑利乌尔法和基利斯两省的搜救工作已结束。

专家指出，过往经验显示，90％幸存者是在地震发生后首三天获救。不过，土耳其地震发生后六天，灾场持续传来生还者获救好消息，一个两个月大婴儿受困128小时后得救，令日以继夜工作的救援人员大受鼓舞。

在土耳其震央附近的加济安泰普，一户五口在受困废墟六天后获救。当地还有一名孕妇和六岁的女儿，受困115个小时后重见天日。

土耳其阿达那省（Adana）一家医院没受多大损坏，大地震后成了收容获救者的主要中心，其中包括好几百个与家人失联的儿童。他们许多是父母双亡或下落不明，有的幼童连自己的名字也说不清。当地医生说，由于受到惊吓，许多儿童甚至无法说话，只能通过手势和眼神交流。

土耳其灾害与应急管理署官员塔塔尔星期六对记者说：“我们分析了6日发生的两次强震，第一次持续了65秒，第二次持续了45秒，一共持续将近两分钟。”此外，“两次地震释放的能量相当于500颗原子弹的能量”。

他说，大地震后又发生2000多次余震，大多数余震在4级以上，并还在继续发生余震。

叙利亚北部城市阿勒颇灾情严峻、物资缺乏，惊魂甫定后，一些灾民回家从废墟中捡拾可用物品。（法新社）

红十字：基础设施脆弱 叙利亚灾民生活情况更糟

由于破坏面积大，美国银行的土耳其经济师说，土耳其重建费估计高达30亿至50亿美元（约40亿至67亿新元），另外还需要20亿至30亿美元来支持受影响的灾民。

长期内战的叙利亚灾情更为严峻。红十字国际委员会主席米里亚娜·什波利亚里奇对新华社说，红十字国际委员会已向叙利亚受灾地区提供紧急援助，但当地人道局势仍面临巨大挑战。

她说，红十字国际提供的紧急援助包括食物、饮用水、医疗物资等，但包括供水、供热等基础公共服务在内的人道救援工作仍面临困难。阿勒颇等叙利亚受灾地区已经历多年危机，基础设施和当地民众生活本就脆弱，此次地震使情况进一步恶化。

世界卫生组织总干事谭德塞星期六抵达阿勒颇，为这个地震灾区带来了一批医疗用品。他承诺，更多紧急物资将会陆续运抵。

据官方统计，叙利亚有超过3500人在地震中身亡，许多人仍受困废墟底下。

土耳其人道救济基金会负责人到叙利亚视察灾情后形容，当地“像是每一栋建筑都被导弹击中”。