联合国：逾3万3000人已罹难 大地震死亡人数恐倍增至5万多人

联合国紧急救济协调员格里菲思指出，下一阶段的重点是满足幸存者的需求。“他们失去了家园，孩子没有学校可上。他们没有食物，没有钱，只能依靠土耳其人民、政府和国际社会慷慨解囊。”

（卡赫拉曼马什拉／哈塔伊综合电）土耳其和叙利亚大地震至今已造成3万3000多人死亡，联合国估计，死亡人数还会倍增至5万多人，下一阶段援助重点是庞大灾民。

世界卫生组织说，这场大地震已导致2600万人受影响，比原先预料的2300万人还多，另有数十家医院遭到破坏。世卫已要求进一步发放4300万美元（约5720万新元）救灾，它之前已发放1600万美元紧急救济金。

联合国紧急救济协调员格里菲思星期六（2月11日）到土耳其南部震中附近的卡赫拉曼马什拉（Kahramanmaras）探访时说：“废墟还没清理完之前，我认为很难准确估计死亡人数，但我相信会增加一倍或更多。我们还没有真正开始计算死亡人数。”

根据官员和医务人员同日提供的数据，地震已造成土耳其2万9605人死亡，叙利亚有3574人遇难。

格里菲思指出，下一阶段的重点是满足幸存者的需求。“他们失去了家园，孩子没有学校可上。他们没有食物，没有钱，只能依靠土耳其人民、政府和国际社会慷慨解囊。”

他当天也在推特发布视频说：“很快，搜救人员将让位给人道主义机构，他们的工作是在未来几个月内处理数目庞大的受灾民众。”

联合国警告，土耳其和叙利亚至少有87万人迫切需要食物。单在叙利亚，就有多达530万人无家可归。

世卫组织星期六发出紧急呼吁，要求提供4280万美元，以满足当前的卫生健康需求。它还说，有近2600万人受到地震影响，其中土耳其有1500万人，叙利亚有1100万人。当中的500多万人属弱势群体，包括近35万名老人和140多万名儿童。

土耳其向建筑商发拘捕令

土耳其上星期一（2月6日）发生7.8级强震，救灾工作仍在进行之际，政府当局开始向部分倒塌建筑的建筑商发出拘捕令，有12人被捕。

土耳其副总统奥克塔伊星期六说，当局已发出113份拘留令，并将调查被认为应对震区劣质建筑负责的人。

据报道，土耳其律师协会星期五（10日）已刑事起诉有关建筑商、审计员和行政官员，指控他们的疏忽构成过失杀人罪。

土耳其有至少6000栋建筑物在这次强震中倒塌或受损，各界对建筑质量低劣的批评排山倒海而来，民众的愤怒也日益高涨。专家指出，虽然土耳其曾制定防止这类灾难发生的法规，但建筑公司并未严格遵守相关规定，且大型建筑公司与总统埃尔多安有密切联系。

土耳其将在5月举行大选，政府这次在应对地震和救援措施方面不足，加上之前的物价高涨、官员贪腐等问题，预计会影响埃尔多安和他所领导的正义与发展党的胜算。