热带气旋登陆 新西兰北岛暴风雨再起

（悉尼综合电）新西兰北岛时隔两周再度遭受风暴侵袭，热带气旋加布里埃尔星期天（2月12日）登陆北岛，预计会在未来两天给当地带来狂风暴雨。

气旋加布里埃尔（Cyclone Gabrielle）星期六（11日）扫过澳大利亚诺福克岛后，已从二级飓风减弱为亚热带低压，但预料仍将给北岛带来暴雨、强风和风暴潮的“三连击”。

新西兰气象局指出，北岛星期天录得时速140公里的强风与迎来降雨，雨势将在星期一变大，并在星期二蔓延至南岛地区。星期一的降雨量可能达到40毫米。

新西兰当局在加布里埃尔登陆前，已呼吁北岛最大城市奥克兰等地的居民做好防灾措施，包括在房子外堆沙包、储备食物和水、尽可能留在家中与做好随时疏散的准备等。

当局也在北岛各地设立26个紧急避难所。

新西兰航空等多家航空公司取消了到星期二为止往返奥克兰机场的航班。

奥克兰有数十所学校和大学宣布星期一停课，当地公交公司也减少巴士服务。北岛北地（Northland）地区已宣布实施为期七天的紧急状态。

上个月，奥克兰刚刚因破纪录的强降雨引发洪灾，导致四人死亡。在土壤已经饱和的情况下，更多降雨可能导致树木倒下，低洼地区也可能再度被淹没。

澳洲诺福克岛当局说，加布里埃尔没有给这座人口约2000人的岛屿带来严重灾情。

当地正在清理路面上的断木和碎片，以及恢复因风暴中断的电力。