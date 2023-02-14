美军击落第四个飞行物 至今三个来历仍未查明 将领：不排除包括外星物体任何可能性

美国防部发言人莱德说，美军一架F-16战斗机于星期天下午在密歇根州休伦湖上空击落一个物体。这个物体虽不构成军事威胁，但由于它在6100米的高空飞行，可能干扰空中交通，并可能具监视功能，美国总统拜登因此下令把它击落。

（华盛顿综合电）美国军方星期天（2月12日）在与加拿大接壤的边界附近击落一个八角形空中物体，这已是美国一个多星期以来打下的第四个飞行物。除了称最先被击落的飞行物是中国间谍气球，美国尚未确定其他三个不明飞行物是什么与来自何处，但不排除包括外星物体在内的任何可能性。

美国国防部发言人莱德说，美军一架F-16战斗机于星期天下午在密歇根州休伦湖（Lake Huron）上空击落一个物体。这个物体虽不构成军事威胁，但由于它在6100米的高空飞行，可能干扰空中交通，并可能具监视功能，美国总统拜登因此下令把它击落。

美国国防部认为，这个飞行物就是美军雷达此前一天在蒙大拿州敏感军事设施附近探测到的物体。当时，美军一度封锁蒙大拿空域，并派战斗机到出现雷达异常的区域调查，但无任何发现。

一名不愿具名的美国官员透露，这个物体似乎呈八角形，有绳索悬垂，但没有可辨别的有效载荷。

北美防空司令部和美国北方司令部司令范赫克说，这个物体可能坠落在加拿大水域，美军将尝试回收它的残骸进行分析。

美军2月4日在北卡罗莱纳州岸外击落一个来自中国的气球，之后陆续在阿拉斯加、加拿大北部和密歇根击落不明飞行物。白宫说，这三个不明飞行物与中国气球并不太相似。

范赫克指出，美军尚不清楚这些不明飞行物是什么、它们是如何浮在空中以及来自何处，“我们称它们为物体，而不是气球，这是有原因的”。

针对飞行物引发的各种揣测，范赫克表明不排除包括外星物体在内的任何可能性。不过，一名匿名国防官员过后说，目前没有证据显示这些飞行物可能是外星物体。

美国和加拿大密集击落不明飞行物，与两国在中国气球事件发生后提高警惕有一定关系。《纽约时报》指出，北美防空司令部已调整雷达系统，使系统监测到的飞行物激增。

一些美国官员推测，这些飞行物可能是从中国或其他国家发送的，旨在测试美国情报收集能力，例如可以多快发现物体入侵、多快做出回应等。

美国防部：已与中方就气球事件沟通

美国正分析飞行员击落这些飞行物前拍摄的视频和相关传感器数据，但这些物体的性质和来历等信息，得等到美国联邦调查局和加拿大皇家警察彻底检查残骸后才能确定。

美国国防部助理部长达尔顿星期天说，中美双方已就气球事件沟通，但没有透露谈话内容。

此前，美国防长奥斯汀在美军击落中国气球后不久要求同中国官员谈话，但中方多日没有回应。

中国称，美国击落的是民用科研气球，而非间谍气球。

至于其他三个飞行物是否属于中国，中国外交部发言人汪文斌星期一（13日）说，他对这些不明飞行物的情况不了解，并指美方频频击落飞行物是“用力过猛的过度反应”。

另外，北约秘书长斯托尔滕贝格星期一称，美国击落气球和其他飞行物的事件，是中国与俄罗斯加强监视北约盟国趋势的一部分，北约必须保持警惕。

英国防长华莱士接受《电讯报》访问时说，这是“全球威胁形势变得更糟的又一迹象”，英国将进行国家安全评估，以确定是否有必要改变监测空域的方式。