联合国：搜救阶段即将结束 土叙地震赈灾重点应转到援助生还者

土耳其卫生设施严重缺乏开始危及生还者。当地医生说，由于污水系统受到破坏，地下水源可能已被污染，自来水如今已不能安全饮用或淋浴，当地暴发流行病的风险升高。联合国认为，救灾工作应转向为灾民提供住宿和粮食，以及提供社会心理治疗。

（安卡拉／大马士革综合电）土耳其和叙利亚地震发生超过一个星期，联合国称搜救阶段即将结束，接下来应把重点放在援助生还者上。所幸灾场依然传出振奋人心的“生命奇迹”。

星期一（2月13日），土耳其重灾区哈塔伊省有一名13岁男孩在受困182小时后获救，南部阿德亚曼有一名六岁女孩在受困178小时后获救，同一天还有另外两名妇女获救。不过，许多灾区的救援人员说，他们缺乏传感器和先进的搜索设备，必须用铲子甚至是徒手进行挖掘。

此外，卫生设施严重缺乏也开始危及生还者。当地医生说，由于污水系统受到破坏，地下水源可能已被污染，自来水如今已不能安全饮用或淋浴，当地暴发流行病的风险升高。

重灾区哈塔伊省一名地方官员说：“卫生情况越来越糟糕……我们须要流动厕所。”

土耳其企业和商业联合会说，地震可能造成土耳其经济损失超过840亿美元（约1118亿新元），占国内生产总值（GDP）约10%。

这场大地震在土叙两国造成的死亡人数已攀升至3万7000多人。联合国紧急救济协调员格里菲思说，“搜救阶段即将结束”，救灾工作应转向为灾民提供住宿和粮食，以及提供社会心理治疗。

格里菲思星期一到叙利亚北部城市阿勒颇探访时说，这次强震使常年饱受战乱之苦的叙利亚人陷入更糟糕的境地，联合国将继续为叙利亚西北部的叛军控制区运送紧急物资。

叙西北部逾百万灾民缺物资

联合国一支车队星期天经由土耳其运送救援物资进入叙利亚西北部叛军控制的地区，但格里菲思说，当地有数以百万计的灾民需要更多物资，并称当地人民感觉被世界遗弃，因为国际援助迟迟未送到。

美国星期天呼吁联合国安理会“立即投票”，授权经由更多土耳其边界口岸向叙利亚西北部运送联合国援助。

自2014年以来，联合国依据一项安理会的授权，能经由土耳其向饱受战火蹂躏的叙利亚西北部地区的数百万人提供所需援助，但目前他们被限制只能使用一个边界口岸。

美国驻联合国大使格林菲尔德说：“现在分秒必争。灾民的命运掌握在我们手里。”

格里菲思说，他将要求安理会授权另外两个边界口岸的援助管道，主张“这是一个非常明确的人道案例”。

世界卫生组织总干事谭德塞透露，叙利亚总统阿萨德表明考虑开放更多边界口岸，好让援助能够送达西北部。