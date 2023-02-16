美国初步评估 击落三不明飞行物属商用 没迹象显示与中国监视有关

（华盛顿综合电）美国政府初步评估认为，近日击落的三个不明飞行物可能属于商业用途，并非用于收集情报，目前也没有迹象显示与中国或其他国家政府对美国的监视计划有关。

白宫国家安全委员会发言人柯比星期二（2月14日）说，根据现有信息，美国情报界考虑的主要可能性是这些物体只是与某些商业或良性目的有关的气球。

柯比说：“我们没看到有任何迹象表明，这些物体是中国间谍气球项目的一部分，或者确实涉及任何外部情报收集工作。”

美军本月4日击落一个来自中国的气球，称是间谍气球，后来又分别在阿拉斯加州、加拿大北部育空地区与美加边境的休伦湖上空，击落三个较小的不明飞行物。

柯比说，这三个物体应该不属于美国政府，但当局要在回收与分析物体残骸后，才能确定它们究竟是什么，以及用途。

三个物体都坠落在天气和地理环境恶劣的地区，确定残骸位置与回收可能需要一些时间。

柯比也证实，美军战斗机星期天（2月12日）向休伦湖上空的物体发射的第一枚导弹未击中目标，落入湖里，第二枚导弹才击落物体。

疑似中国间谍气球事件，令美国担心中国可能正大规模监控美国，共和党也不满总统拜登在发现气球约一周后才把它击落。

拜登成立跨机构小组 本周制定应对新标准

柯比透露，拜登已成立一个跨机构小组，责令他们在本周内就如何应对类似事件制定一套新标准。

中国坚称，美国击落的气球是误入美国领空的中国民用气象气球。《华盛顿邮报》星期二引述匿名美国官员报道，这个气球原本似乎朝关岛行进，但随着冷锋到来突然改变路径，分析员正在研究它是否可能意外飞入美国。

被问及若最终证实这些物体是气球等无害设备，会否令拜登感到难堪时，柯比说：“总统为确保我国领空和民用空域的安全采取行动，我不认为他应该为此感到尴尬。”

美国前防长帕内塔指出，美军频频击落飞行物在国内引发许多混乱，并使美中关系进入紧张和不可预测的时期。

他星期二接受彭博电视访问时说：“重要的是，确定我们面对的到底是什么，然后制定一个全面策略来应对这类情况。这样一来，我们就不会因为要根据个别情况做出反应，而面临高度不可预测的时期。”