土耳其地震又有九人获救

（卡赫拉曼马什拉综合电）土耳其和叙利亚地震发生八天后，土耳其灾区再有九名埋在瓦砾堆中的灾民星期二（2月14日）获救。

这九名获救者包括从卡赫拉曼马什拉省（Kahramanmaras）一个公寓楼中救出的一对17岁和21岁的兄弟。他们靠着吃健美补品、喝自己的尿液存活。兄弟俩的母亲比他们早两天获救。

在土耳其南部城市安塔基亚（Antakya）救出的包括一名65岁的叙利亚男子、两个分别为35岁和26岁的女子。在同一城市获救的还有一对夫妻。

星期二获救者受困在废墟中200多个小时。一名救援人员说，废墟中可能还有好些人活着。有灾民说，还有亲人埋在废墟底下，可是，搜救人员已开始撤离，现在连找到遗体的希望都破灭。

目前罹难者4万1000多人，援助工作的重点转移到在严冬中为灾民提供粮食与住所。世界卫生织欧洲区域主任克鲁格说：“两国约有2600万人需要人道主义援助。”

联合国中央应急基金共计快速拨款5000万美元（约6600万新元），救助两国灾民。联合国呼吁国际社会捐资3亿9700万美元，援助叙利亚灾民。联合国人道主义事务协调厅2月14日发布的公报说，叙利亚880万人口受到地震影响。

灾区医院说，2月6日的7.8级强震致许多灾民患上创伤后应激障碍。在南部城市伊斯肯德伦（Iskenderun）的一家土耳其临时医院，印度陆军少校比纳·蒂瓦里说，最初灾民多报告身体受伤，但现在更多的灾民患有创伤后应激障碍。