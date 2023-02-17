美国副国务卿：外交力量可防误判 气球事件虽引纠纷中美从未停止沟通

针对鹰派主张美国剥离中国经济，美国副国务卿谢尔说，美国不寻求与中国经济脱钩，但会寻求降低风险。不过她强调，美国会在包括香港、西藏和新疆的人权状况、中国的“经济胁迫”以及对台“威胁行为”等问题上保持坚定立场。

（华盛顿综合电）美国政府说，虽然中美因气球事件发生纠纷，但美国仍将努力与中国保持联系；此外，美国不希望与中国发生冲突，但会在涉华问题上保持坚定立场。

美国副国务卿谢尔曼星期三（2月15日）在美国智库布鲁金斯学会演讲时说，国务卿布林肯虽然因气球事件取消本月访华的行程，但中美从未停止沟通或试着互相了解。

她说：“我们过去、现在和未来都会与中国保持沟通渠道开放，负责任地管理两国之间的竞争。我们不预见会和中国发生冲突。我们坚信，外交力量可以防止可能导致冲突的误判。”

针对鹰派主张美国剥离中国经济，谢尔曼说，美国不寻求与中国经济脱钩，但会寻求降低风险。不过她强调，美国会在包括香港、西藏和新疆的人权状况、中国的“经济胁迫”以及对台“威胁行为”等问题上保持坚定立场。

谢尔曼呼吁中国不要利用美国议员访台作为采取军事行动的借口，并称所有国家都应劝阻中国这么做。

她说，俄乌战争加剧全球能源和粮食无保障以及通货膨胀压力，如果台湾海峡发生冲突，情况也会如此。“我敦促所有国家告诉中国……这会影响我的人民和国家。这不是个好主意。”

至于布林肯会否趁出席慕尼黑安全会议与中方会谈，谢尔曼拒绝证实，只说布林肯只是推迟而不是取消访华。

美军2月4日击落一个来自中国的气球，称是间谍气球，中方则说是民用科研气球。美军过后又先后击落三个不明飞行物，初步评估认为可能是商用工具。

传拜登将发表全国讲话 保证不会引发中美冲突

美国匿名官员星期三说，按疑似间谍气球的预定飞行轨迹，它本应飞越关岛和夏威夷，但被风吹离航线。气球飞越阿拉斯加州、阿留申群岛、加拿大和美国中部后，在南拉罗莱纳州岸外被打下。

知情者透露，美国总统拜登最快可能于星期四（16日）就气球事件发表全国讲话。预料，他会告诉人民无须为这些飞行物担忧，当局已采取措施保护国家安全，并保证这起事件不会引发中美冲突。

专家指出，美军击落的不明飞行物可能是气象气球、民用无人机或其他非军用空中载具。全球每天可能有近千个气球升空观测气象，它们大小不一，很多能飞行数百英里，一些可垂直升到10万英尺的高空。

拜登已指示国安顾问沙利文领导一个跨机构小组，针对如何应对不明飞行物制定指导方针。

民主党参议员凯利提议国会立法，强制高空气象和科研气球配备应答器。

凯利曾经是美国海军飞行员和国家航空航天局（NASA）的宇航员。他接受路透社访问时说：“如果规定这些气球携带应答器，军方的工作会容易得多——我们不会想对NASA的气象气球发射AIM-9X导弹。”