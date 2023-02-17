对乌各地发动新一轮导弹攻势 俄称突破两道防线迫乌军撤三公里

俄罗斯是在去年2月24日挥军入侵乌克兰。联合国定下周，也就是在战争爆发满一周年之际，对一项决议草案进行表决，草案将强调需要实现持久和平，并要求莫斯科撤军。

（基辅综合电）俄罗斯星期四（2月16日）对乌克兰各地发动新一轮导弹攻势，并称突破乌东卢甘斯克地区的两道坚固防线，迫使乌军撤退了三公里。

俄罗斯雇佣兵瓦格纳集团首领普里戈任承认，俄罗斯可能还须要两个月的时间才能占领乌东前线城市巴赫穆特（Bakhmut）。他把进展缓慢归咎于高级军官的“可怕官僚主义”。

普里戈任在网上发布消息说，俄军将在“3月或4月”攻占巴赫穆特，称“要拿下巴赫穆特，你必须切断所有补给线。这是一项重大任务”。

乌官员周四说，南部的防空系统击落了从黑海一艘船发射的八枚“口径”（Kalibr）导弹，但其他导弹击中了乌北和西部，以及中部地区的第聂伯罗彼得罗夫斯克（Dnipropetrovsk）和基洛沃格勒（Kirovograd）。

当局也说，一枚导弹击中了西部城市利沃夫的一个工业区，引发大火。

随着去年12月征召的数万名预备役军人被部署到战场，俄罗斯最近几周加强了对乌南和东部的地面攻势。一般认为，俄罗斯将在俄乌战争爆发近一周年之际，发动新的大规模攻势。

乌克兰副防长马里亚尔周三在信息应用Telegram上写道：“敌人在东部的攻势持续，并全天候发动攻击。我们的战士不容许敌人实现目标，正在对敌人造成非常严重的伤害。”

美防长：俄军接下来面对伤亡可能越来越大

俄国防部周三早些时候说，俄军在卢甘斯克地区的攻势，已迫使乌军撤退三公里。

基辅则说，乌军打下了六个可能装有侦察设备的俄罗斯气球，并指责俄罗斯让气球升空是要探测和耗尽乌军的防空系统。

美国国防部长奥斯汀在布鲁塞尔参加为期两天的北约会议后告诉记者，随着俄军加大对乌东地区的攻势，并让更多未受过良好训练和装备不良的士兵投入战场，俄军接下来面对的伤亡可能越来越大。

英国智库国际战略研究所（IISS）的报告也说，俄军估计已损失约半数在战前拥有的战车，迫使俄军如今得动用冷战时期较老旧的库存战车。但莫斯科的空军基本完好无损，预料在下阶段战争中更积极地部署空军。

俄罗斯是在去年2月24日挥军入侵乌克兰。联合国定下周，也就是在战争爆发满一周年之际，对一项决议草案进行表决，草案将强调需要实现持久和平，并要求莫斯科撤军。

政治分析员和社会学者说，克里姆林宫正试图让俄罗斯人为一场关乎生死存亡的重大长期战争做准备，并通过教育体系向年轻一代灌输爱国观念，以及提供基本军事训练。

俄罗斯人则努力适应在国际制裁下的生活，一些人发现他们的房产卖不出去，而国产商品也取代了西方产品。

在莫斯科，一些对发动战事不表苟同的市民则通过不同方式抗议。街上的路标、墙壁或凳子，不时可见写上“对战争说不”等标语。有人则含蓄地在树枝、围栏或街灯绑上代表乌克兰国旗（蓝色与黄色混合）的绿色丝带，传递他们对和平的渴望。