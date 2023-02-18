针对中国气球发表讲话 拜登盼与习近平对话化解紧张局面

拜登对全国讲话时强调，美国会负责任地管控与中国之间的竞争，既“不寻求新冷战”，但也不会为击落中国气球道歉。如有任何飞行物对美国人民的利益和安全构成威胁，“我会下令把它击落”。

（华盛顿综合电）美国总统拜登说，他希望与中国国家主席习近平对话，以化解美方击落疑似中国间谍气球而引发的紧张局面。

拜登星期四（2月16日）发表全国讲话，对引起轩然大波的气球事件详细说明政府的立场。他说：“我预期能同习主席谈话……我们要对此查个水落石出。”

他没有说明会在什么时候与习近平通话。

美国领空本月初出现一个中国气球，拜登4日下令发射导弹在东岸外把它击落。中方坚称那是误入美国领空的民用气象气球，美方则说有确凿证据证明那是间谍气球。美国议员指责拜登应对此事件的反应迟缓，对中国立场软弱。

拜登对全国讲话时强调，美国会负责任地管控与中国之间的竞争，既“不寻求新冷战”，但也不会为击落中国气球道歉。如有任何飞行物对美国人民的利益和安全构成威胁，“我会下令把它击落”。

他说，美方这两星期来持续就此事同中方接触，气球事件也突显了两国外交官员和军事专人保持沟通渠道开放的重要性。

拜登过后接受全国广播公司（NBC）访问时说：“我认为习近平最不想看到的，就是彻底撕裂同华盛顿和我的关系。”

中国：美应妥善处理事件 让两国关系恢复稳定

针对拜登表态要与习近平对话，中国外交部发言人汪文斌星期五在例行记者会上说，美国不能在导致气球事件升级的同时，要求沟通和对话。他说，美国应该妥善处理此事，使两国关系恢复稳定。

气球事件引发中美外交纠纷，原定本月访问北京的美国国务卿布林肯临时取消行程。北京方面指责华盛顿反应过度，并指美国气球也曾飞越中国领土，拜登政府加以否认。

拜登在对全国发表讲话时，把中国气球和后来发现的另三个不明飞行物区分开来。他说，至今还不清楚这三个飞行物是什么，但情报人员评估后认为，它们同中国或其他国家的侦察行动无关，可能是同私人企业或研究机构有关。这些不明物体是在阿拉斯加、加拿大和休伦湖上空被美军击落。

拜登说，在中国气球飞越北美大陆后，美国军方和民航当局提高雷达敏感度，因此发现了更多物体。他已经指示制定更严格的规则，把那些可能构成安全风险而须采取行动应对的物体和其他一般物体区分处理。

他还说，为了不让敌人有机会避开美国的防御侦察，政府对于今后会如何处理不明物体的审查结果将保密，只让相关的国会议员知道。