美考虑在印太扩大使用自杀式无人机 若台海爆发冲突可用于对抗中国军舰

美国海军陆战队正深化与日本自卫队的合作，加强对中国的综合威慑。今年1月，美日同意重组在冲绳的美国海军陆战队，并在2025年之前组建一支负责岛屿防御的新滨海作战团。

（布鲁塞尔讯）美国海军陆战队司令伯杰说，美国海军陆战队考虑，在印度太平洋地区扩大使用游荡弹药，又称为自杀式无人机。这意味若台海爆发冲突，这类武器可用于对抗中国军舰。

美国海军陆战队正在深化与日本自卫队的合作，加强对中国的综合威慑。今年1月，日本和美国同意重组在冲绳的美国海军陆战队，并在2025年之前组建一支负责岛屿防御的新滨海作战团。

伯杰（David Berger）接受《日经亚洲》访问时说，这支部队执行任务的地方，是将破坏稳定局面的风险所在，以及让美国和其他国家的国家利益面临风险之处。报道指出，这意味着新部队执行任务的范围将不仅是保卫日本，还包括东北亚和东南亚。

针对若台湾海峡发生冲突，滨海作战团是否会在前线作战，伯杰回答：“我会说，有可能。”不过他补充，这支部队的职责将由美国印太司令部决定。

至于游荡弹药（loitering munition），伯杰说这些攻击无人机或许可有效打击印太地区的船只。它们可在空中停留一段时间，识别目标后对目标进行猛烈撞击，过后爆炸。

自杀式无人机 破坏力比导弹小但易部署

这类武器的破坏力比导弹小，但容易部署，乌克兰军方就是使用美国制造的“弹簧刀”（Switchblade）无人机来对俄军展开自杀式攻击。

伯杰说：“我认为，在未来几年，美国和日本自卫队都将探讨，如何以一种迄今为止尚未使用过的方式来运用这类武器。”他举例说，军队可利用自杀式无人机来阻止敌军进入海上战略要塞。他说：“我认为游荡弹药未来绝对可在这方面发挥作用。”

美国海军陆战队正在开发陆基远程导弹，例如战斧（Tomahawk）巡航导弹。被询及这类武器是否会部署到在冲绳的新滨海战斗团时，伯杰认为，现在谈论最终部署，仍为之过早。

伯杰受访时也谴责北京侦察气球进入美国领空，认为这是“不可接受的行为”。他说：“一个国家侵犯你的主权领空或领海，并持续这么做，这不是稳定局势的行为。”

他认为，这起事件提醒了人们，美国应该对中国的意图保持谨慎。