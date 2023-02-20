使用成功率较高的“火星-15”型 朝试射洲际弹道导弹阻吓韩美军演

专家指出，朝鲜之所以发射火星-15型，而不是最新的火星-17型，背后有政治盘算。朝鲜17日警告说，若韩美举行预定的联合军演，将采取强硬措施，如果火星-17发射失败，就无法取得武力示威效果。

朝鲜证实星期六在“突发试射演习”中测试了一枚“火星-15”型洲际弹道导弹（ICBM），以证明朝鲜已准备好对敌对势力进行“机动且强大的反击”。

分析指出，朝鲜发射“火星-15”型，而不是最新型的“火星-17”型洲际弹道导弹，是考虑到外界目光，选择发射成功率较高的导弹。

朝中社星期天（2月19日）报道，接到光荣战斗命令的第一红旗英雄连星期六（18日）下午在平壤国际机场按照最大射程以高仰角试射火星-15型洲际弹道导弹。该导弹飞至最大高度5768公里，飞行距离989公里，飞行约66分钟55秒后，准确命中半岛东部公海上的目标水域。

朝中社强调，“这次演习是在没有事先通知的情况下突然安排，领导人金正恩也亲自签字认可这次试射行动。18日的突发试射行动清楚证明了朝鲜强大具体核吓阻力的可靠性。”

分析指出，朝鲜声称此次导弹发射是金正恩命令的“突发试射演习”，但18日早晨8时下达的发射命令经过九个多小时后，于下午约5时22分才执行，这意味着火星-15型液体燃料导弹启动时间很长。

同时，金正恩的胞妹、朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正19日在另一项声明中怒斥美国，说美国试图将联合国安理会变成一个她所谓的冲着平壤而来、“极其恶劣的敌对政策工具”。而对于韩国，她表示朝鲜无意与韩国打交道，“因他们是傻瓜才提醒一句，我们不会用洲际弹道导弹瞄准首尔”。

因应朝鲜试射火星-15型洲际弹道导弹挑衅，韩美19日举行联合空中军演，韩国出动F-35A、F-15K战机、美军派出F-16战机伴飞美军B-1B战略轰炸机进入韩国防空识别区。

火星-15是朝鲜在2017年11月29日首次成功试射并宣布“完成国家核武力”的洲际弹道导弹。朝鲜此次发射的导弹技术水平似乎比首次试射（飞行最大高度4475公里、飞行距离约为950公里）时有所提高。

梨花女子大学朝鲜学系教授朴元坤说：“朝鲜希望表现随时应对韩美使用核武力，但发射时间超过九个小时，所以转入实战部署还需要时间。”

另外，分析指出，朝鲜之所以发射火星-15型，而不是最新的火星-17型，背后有政治盘算。朝鲜17日警告说，若韩美举行预定的联合军演，将采取强硬措施，如果火星-17发射失败，就无法取得武力示威效果。

朝鲜大学院大学教授梁茂进表示，虽然火星-17型之前发射成功，但失败的可能性也很高，如果发射失败，会丢大脸，于是朝鲜可能选择发射了火星-15。朝鲜明确表明，针对韩美联合军演发射了导弹，随着韩美下周将举行军演，朝鲜可能把导弹发射的责任推给美国，半岛的紧张局面可能会持续下去。