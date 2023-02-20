以色列空袭叙利亚首都 至少造成五死15人伤

（贝鲁特综合电）以色列星期天（2月19日）空袭叙利亚首都大马士革与周边地区，造成至少五人死亡、15人受伤。

叙利亚国防部的声明说，当地时间星期天凌晨零时22分（新加坡时间星期天清晨5时22分），以色列从戈兰高地方向对大马士革与周边多个地区发射导弹，遇袭的包括居民区。

叙利亚防空系统拦截了多数来袭导弹，但空袭仍造成包括一名士兵在内的五人死亡，另有15名平民受伤，一些人伤势严重。大马士革与周边郊区有多栋住宅受到破坏。

总部设在伦敦的叙利亚人权观察组织则说，空袭造成包括平民在内的15人死亡。

这是今年以来，以色列第二次空袭叙利亚。今年1月2日，以色列导弹击中大马士革国际机场，造成四人死亡。叙利亚人权观察组织说，那次空袭针对黎巴嫩真主党和其他亲伊朗组织在机场与周边地区的据点，包括一个武器库。2011年叙利亚内战爆发后，以色列多次以打击伊朗军事设施为由空袭叙利亚，但很少打击大马士革居民区。

叙利亚人权观察组织负责人拉赫曼说：“星期天的空袭是以色列对叙利亚首都发动的最致命袭击。”

此次袭击目标包括大马士革住宅区喀法苏沙（Kfar Sousa），那里是高官居住的地区，也是安全机构和情报部门总部所在地。

以色列很少提到对叙空袭，但多次重申不会允许伊朗把影响力扩展到以色列边境。以军去年底发布2023年行动展望时强调，“不会接受叙利亚出现真主党2.0”。

美军捉获伊国组织在叙利亚一名地方领导人

另一方面，美军星期六（2月18日）在库尔德武装叙利亚民主力量（SDF）协助下，捉获了恐怖组织伊斯兰国在叙利亚的一名地方领导人。

美国中央司令部说，这名伊国组织干部巴塔尔（Batar）涉及策划对拘留中心发动袭击，以及参与制造简易爆炸装置。此次行动没有造成平民或美军伤亡。

美国正加强削弱伊国组织领导层。在此次行动的前一天（17日），美军击毙了伊国组织在叙利亚东部的负责人哈姆扎·霍姆西（Hamza al-Homsi），行动中有四名美军受伤。

伊国组织2019被美国领导的国际联军击溃，残余成员如今大多窝藏在叙利亚东部沙漠地区。