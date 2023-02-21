俄乌战争将满一年 拜登突访基辅宣布为乌提供更多武器

（基辅综合电）美国总统拜登在俄乌战争将满一年之际突然走访乌克兰首都基辅，并宣布为乌克兰提供更多武器，再次承诺会坚决支持乌克兰反抗侵略。

拜登星期一（2月20日）在完全没有对外预报的情况下飞抵基辅。这是美国总统自俄乌开战以来首次访问乌克兰，高调展示对乌克兰的支持。白宫此前只公布拜登将在俄乌战争满一周年之际访问波兰，而没有透露他会先去基辅。

拜登会见了乌克兰总统泽连斯基。他说：“当普京在将近一年前发动侵略时，他以为乌克兰是弱小的，西方是分裂的。他以为他可以坚持得比我们久。可是，他大错特错。”

他说，过去一年，美国已建立起一个从大西洋到太平洋的国家联盟，通过前所未有的军事、经济和人道主义援助来协助保卫乌克兰，这样的支持会持续下去。

拜登也宣布，美国再为乌克兰提供新一批总值5亿美元（约6亿6800万新元）的军事援助，包括火炮弹药、反装甲系统与空中监视雷达，有关细节会在星期二（21日）公布。

拜登访问基辅期间，当地响起空袭警报，但没有俄罗斯发动空袭的报道。

白宫国安顾问沙利文说，美国在拜登出发前数小时通知了俄方。

他说，这是美国总统首次访问正处于战争，且当地关键基础建设并不受美军控制的国家首都，因此是现代“史无前例”的一次访问。尽管存在风险，但拜登认为在这个关键时刻访问基辅是很重要的。

泽连斯基说，拜登此次访问是美国支持乌克兰的重要信号。他称，美国和盟友的持续支持使俄罗斯没有战胜的机会。

乌克兰外长库列巴说：“这次访问是乌克兰人民与总统泽连斯基的胜利……这向俄罗斯释出了明确的信号——没人怕你！”

美国盟友也对拜登访乌表示欢迎。德国政府发言人说，这是一个“好迹象”；波兰总统外交顾问普日达茨说，这表明美国决心继续支持乌克兰。

拜登出访的时间点也耐人寻味，因为隔天即星期二，普京要发表重要讲话，预料会阐述在战争进入第二年后的目标。

俄罗斯政治分析员斯坦诺瓦娅星期一说：“明天的讲话预计会非常强硬，表明与西方的关系已经破裂。现在看来，讲稿可能会修改，内容可能更强硬。”

她指出，对克里姆林宫来说，拜登走访基辅是俄乌战争已演变成俄罗斯与西方之战的更明确证据。

日本首相岸田文雄同日宣布，七国集团（G7）领导人与泽连斯基将在星期五（24日），即俄乌战争一周年当天举行视频会议。

日本是G7轮值主席国。岸田也宣布，为乌克兰提供额外55亿美元的财政援助，协助它重建和扶助经济。