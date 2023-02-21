美指中国考虑为俄供武 北京否认指美无权置喙

（华盛顿综合电）美国称中国正考虑为俄罗斯提供武器和弹药，中国否认的同时指美方无权对中俄关系指手画脚。

美国国务卿布林肯星期天（2月19日）接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时说，一些中国企业已向俄罗斯提供“非致命支持”，而新情报显示，如今北京还考虑，向莫斯科提供“致命支持”，包括武器和弹药。

他说：“我们已向中方表明，这将给美国和中美关系带来严重问题。”

布林肯同日接受美国广播公司（ABC）访问时强调，早在去年3月俄乌战争爆发初期，美国总统拜登就已向中国国家主席习近平表明，担忧中国可能为俄罗斯提供致命支持以及协助俄罗斯规避制裁。

法新社引述拜登政府消息人士报道，从那时起，中国一直“小心翼翼地避免越过那条线，包括推迟出售用于战场的致命武器系统”。

针对美方说法，中国外交部发言人汪文斌在星期一的例行记者会上说，向战场源源不断提供武器的是美方而不是中方，美方没有资格对中方发号施令，中国也从不接受美国对中俄关系指手画脚，甚至胁迫施压。

他重申，中国在乌克兰问题上的立场是劝和促谈，并敦促美方多为劝和促谈做实事，停止甩锅推责，散播虚假信息。

近期中美关系因美军击落疑似中国间谍气球而恶化，布林肯星期六（18日）在慕尼黑安全会议场边与中国中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅会晤，但双方针锋相对，会谈未能取得成果。

曾在美国国务院和五角大楼任职、现为美国企业研究所外交和国防政策研究主任的舍克（Kori Schake）指出：“中美关系正变得越来越脆弱。如果中国为俄罗斯提供西方正为乌克兰提供的援助，这将加深西方对中国是国际恶意力量的看法。”

中国全球化智库理事长王辉耀则认为：“有会晤总比没有好。双方看起来都很强硬——他们都得迎合国内民意。”

纽时：若中国确实提供武器全球恐再陷冷战

《纽约时报》分析指出，布林肯和王毅虽然强调两国政府无意寻求新冷战，但若中国为俄罗斯提供武器，世界可能再陷冷战。届时，俄乌战争将演变成为一场涉及美中俄三个超级大国与它们盟友的划时代冲突：一边是俄罗斯、中国、伊朗和朝鲜；另一边则是美国、乌克兰以及欧洲与亚洲盟友，包括日本和韩国。

清华大学国际关系教授邢悦认为，中美在短期内无法沟通，两国紧张局势可能不会在夏季前缓解。她指出：“中美关系不仅关乎两国，也关乎中国与西方国家之间的关系。在中美问题上，欧洲将站在美国那边。”

各国正密切关注中美关系走向，包括巴西和新加坡等国领导人都针对中美发生长期冲突的军事和经济溢出效应发出警告，并且表明不愿意在两国之间选边站。