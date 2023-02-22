从导演到志愿兵 她奔赴前线为乌克兰而战

俄乌战争爆发初期，36岁乌克兰女导演爱丽莎（Alisa Kovalenko）整理好行军包，带上摄像机，奔赴基辅前线。3月至7月中旬，她在前线战斗了四个月。

八年前，爱丽莎在乌克兰东部顿涅茨克拍纪录片时，被亲俄分离主义份子掳走，险些遭性侵。那时她便下定决心，如果俄罗斯全面进攻乌克兰，自己将毫不犹豫上战场。

在前线，爱丽莎经历了俄军的频繁轰炸。最危险的一次，她在漆黑中穿过一片八公里的地雷区，其间还要躲避俄军的坦克和磷弹。幸运的是，爱丽莎和小分队无一人伤亡。

俄军炮轰猛烈时，爱丽莎会想起五岁儿子，“我其实不怕死，只是伤心儿子再也见不到我。”

离家上战场前，儿子抱着爱丽莎的腿不放，爱丽莎十分不忍，但还是狠下心离开。“我告诉儿子，我到前线是为了他。我们必须阻止俄罗斯摧毁我们的国家，我要儿子和家人都留在乌克兰，而不是成为难民。”

前线情况允许时，爱丽莎会与儿子视讯通话，保持情感联系。（受访者提供）

在前线战斗了四个月后，爱丽莎听从指挥官的建议，将在前线拍摄的画面制成纪录片，在文化阵线战斗。

在爱丽莎的画面中，前线战士有时在战壕和废弃房子中等待，有时在木板床上与家人通话，也会在屋顶吹一首竖笛小曲。爱丽莎说，这是“有关前线的真实记录”。

离开前线，爱丽莎时常为自己在舒适的环境制作纪录片感到内疚，尤其在听到自己的指挥官牺牲的消息时，有股马上重返前线的冲动。

不出行动时，爱丽莎会在废弃房屋进行体能训练。（受访者提供）

“打开脸书，看到一个个美丽的生命如今已经不在人世，我非常伤心。房子可以重建，但是生命无法挽回。”

现在爱丽莎最大的梦想是打赢这场仗，回归正常生活。爱丽莎也梦想养一条狗，并且可以好好度假。“在我们赢得这场战争前，我决心不过任何假期。”

转眼又是一年严冬，乌克兰土地上战火还在燃烧。俄乌战争一年专题报道，见《到战争边陲采访 烽火中坚持的生命 》互动新闻。