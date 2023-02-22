心的开始 乌克兰难民在烽火中坚持的生命

爱德华和妈妈耶娜启程前往德国的晚上，天空中飘着鹅毛大雪。这是他们抵达波兰的第三天。

由于担心俄罗斯的新一波大规模攻击，17岁的爱德华和妈妈耶娜2月1日抵达波兰边境城市普热梅希尔，入住一间由大型超市改建的乌克兰难民援助中心。

普热梅希尔靠近乌克兰边境，是许多乌克兰难民来到波兰的第一站。俄乌战争前七个月，约150万乌克兰难民经过人口仅6万的普热梅希尔，去往逃难的下一站。

在难民中心，爱德华和妈妈可以领到一日三餐，获得48小时暂时住宿，还有工作人员协助规划下一步去德国的行程。

爱德华说，到德国后会完成学业，然后开始打工赚钱，“我会把一半的钱寄给乌克兰军队，让他们可以继续跟俄罗斯战斗。”

在离开的巴士上，爱德华和耶娜向记者挥手道别。（李健玮摄）

乌克兰难民的到来，也给普热梅希尔居民的生活带来变化。人们去看病或其他日常场所排队长了，提款机也常常没有钱。

普热梅希尔市市长巴昆（Wojciech Bakun）受访说：“战争把人心最好的一面带出来。日常生活的小麻烦并没有让波兰人失去助人的热情。”

在普热梅希尔做英文教师的帕特丽夏过去一年周一至五上班前，都会去火车站当通译。在火车站一年，帕特丽夏见到了各种各样的乌克兰难民，“看到那些原本有自己生活和工作的人，都不得不逃难，很让人感伤。”

在难民高峰期时，援助中心一晚能接待4000名难民。（李健玮摄）

一部分乌克兰难民先到波兰再往其他国家，也有一部分难民选择留在波兰。

57岁的玛丽娜战争初期带着81岁的母亲从哈尔科夫逃至波兰，目前住在波兰南部城市索斯诺维茨。

玛丽娜大半辈子在乌克兰打拼，曾在银行任职，自己开厂养殖蜗牛、生产化妆品。波兰月租1400兹罗提（约420新元）的一房一厅公寓虽不能跟她乌克兰150平方米的大房子相比，但她仍对目前的生活感到满意。

“这里有药店，有兽医，有有邮局、巴士站，有两个大型超市，有电、供暖、水，最重要的是我们有巨大的支持。”

莉迪娅经历了二战时的逃难，现在只希望有生之年回乌克兰。（李健玮摄）

为了帮助留在波兰的乌克兰儿童继续上学，波兰境内成立了多个教育中心。华沙的一间教育中心主要帮助因语言障碍无法融入波兰学校的乌克兰学生，根据乌克兰课程进行教学，还聘请同为难民的乌克兰教师授课。

阿拉原本是基辅大学的教授，目前在教育中心教乌克兰语，“我很开心有机会在波兰工作，继续教学生。”

转眼又是一年严冬，乌克兰土地上战火还在燃烧。俄乌战争一年专题报道，见《到战争边陲采访 烽火中坚持的生命 》互动新闻。