搭专机飞波兰再转乘火车 拜登基辅行策划数月高度保密

（华盛顿综合电）美国总统拜登星期一（2月20日）的基辅之行做足保密功夫，此行程经过几个月策划，直到出发前三天才敲定。

美国媒体报道，拜登星期六（18日）下午在华盛顿上教堂，晚上在一家餐馆与夫人吉尔共进晚餐，没有显露任何即将出访的迹象。但在星期天（19日）凌晨4时（新加坡时间星期天下午5时），他登上一架专机，15分钟后启程飞赴波兰。

拜登是在华盛顿附近的安德鲁斯空军基地乘坐美国空军C-32专机出发。这架飞机为波音757型，比美国总统外访时一般使用的专机小，且停放在远离普通登机位置的地方，机上所有窗户的遮光板都拉下。

陪同拜登前往基辅的只有白宫国家安全顾问沙利文、副幕僚长狄龙、椭圆形办公室运营主管托马西尼等亲密助手、几名安全人员、一支小型医疗团队及两名记者。

飞机连夜飞到德国拉姆施泰因空军基地，在基地加油后，再飞往波兰东南部热舒夫市（Rzeszow）。

下机后，一行人乘车一小时来到靠近乌克兰边界的普热梅希尔市（Przemysl），转乘10小时火车，于当地时间星期一上午约8时（新加坡时间当天下午2时）抵达基辅。

拜登下火车后说：“很高兴回到基辅。”他还特地系上与乌克兰国旗同色的黄蓝条纹领带。美国驻乌克兰大使布林克（Bridget Brink）到场迎接，月台已事先清场。

拜登担任副总统期间，曾六次访问乌克兰，上一次是在2017年1月，他卸任副总统职务的前几天。

上周五才拍板敲定 只有几名官员知情

拜登此行经过多个月的秘密筹划，直到上星期五才拍板敲定，即使是白宫和国防部也只有几名官员知情。

一般上，美国总统访问外国时会有13名媒体人员随行，但这次白宫只允许一名记者和一名摄影记者前往基辅。

获选随行的《华尔街日报》记者西迪基（Sabrina Siddiqui）事后透露，她和美联社摄影记者武奇（Evan Vucci）行前须宣誓保密。为掩人耳目，当局以“高尔夫球锦标赛抵达说明”为标题，给他们发送有关行程详情的电邮。两人的手机在登机前被没收，直到抵达基辅后，才由美国大使馆发还。从华府一路到波兰，甚至是登上开往基辅的列车时，两人都没有见到拜登。

和过去美国总统访问阿富汗或伊朗不同，乌克兰战火未熄，美国在当地也没有军事存在，无法控制乌克兰空域或机场。

沙利文指出，为把拜登访问基辅的风险降至可控水平，美国各政府部门在安全、行动和后勤方面做了许多努力。

美国在拜登启程前数小时也知会了俄罗斯，以降低发生冲突的风险。

拜登在基辅会见乌克兰总统泽连斯基，逗留约五个小时后乘火车回到普热梅希尔，续程赴波兰首都华沙访问。

美国媒体报道，拜登星期六下午在华盛顿上教堂，晚上在一家餐馆与夫人吉尔共进晚餐，没有显露任何即将出访的迹象。但隔天凌晨4时，他登上一架专机，15分钟后启程飞赴波兰。