硝烟中的“灯塔”：新加坡夫妻为乌克兰人重建家园

今年农历大年初三（1月24日），39岁的林宝燕年未过完，就第四次启程前往乌克兰，为还在经历战火的当地人搭建临时住房。

这些临时住房，不光冬天能御寒，在炮弹来袭时也足够稳固，不轻易坍塌。

每个林宝燕赠予的房子上都贴着“由新加坡人民捐赠”的字样。（受访者提供）

这样的住房，林宝燕至今已建成约420间。收到无任何附加条件的房子，几乎每个乌克兰人都会流泪。林宝燕笑着回忆道：“他们会搜新加坡在哪里，还说你从那么远的地方来，你是小眼睛黄皮肤，可是你的心好大。”

俄乌战争爆发两个月后，林宝燕先是去德国帮助乌克兰难民。了解到最需要帮助的人仍留在乌克兰境内，她决定亲自去乌克兰看看。

2022年5月抵达布查和伊尔平（Irpin）等地时，林宝燕看到85%的房子已炸毁，剩下15%的房子没有屋顶、门和墙面，也有许多人挤在里面，一些老人甚至和猪鸡等家畜住在一起。

林宝燕当时就决定，要帮乌克兰人建房子。

乌克兰伊尔平一个被炸毁的村子。（受访者提供）

回到新加坡，林宝燕和一起经营建筑设计公司的丈夫陈镇升（39岁）合作设计简单蓝图，并创立援助团体“爱在乌克兰”（Love On Ukraine），为建房项目筹款。

重回乌克兰后，两人用乌克兰当地的松木为原材料，找当地工厂加工，还聘请当地人组建“建屋小队”，将房屋建造成本从2万3000欧元降低至4000欧元（约5700新元）。

夫妻俩还发起一项“灯塔计划”，从欧洲各地搜购发电机，带到乌克兰教会、孤儿院、医院共80个据点，为人们提供照明、暖气、卫星网络和热食。

循着光的方向，黑暗中最无助的老人和病人聚集在“灯塔”，得到一些温暖和光亮。

林宝燕还留意到一群无助的怀孕寡妇，“一夜间，屋子没了，丈夫没了，她们怀有八九个月身孕，还想着冒险去堕胎。”

为了鼓励她们把孩子生下来，林宝燕为她们提供食物，解决她们物质上的后顾之忧。几个月后林宝燕再次去看望单亲妈妈，惊喜地看到原本不会来到这个世界的宝宝已经出世，也成了单亲妈妈活下去的希望。

陈镇升夫妇（左二和左三）和单亲妈妈（右一）。（受访者提供）

反复投身乌克兰，林宝燕说自己多少会有一些惧怕，每次出发前会先和家人告别。林宝燕也立了遗嘱，写好了告别信，“我觉得这是个使命，小小的团队帮助几千个人，所以我觉得是值得的。”

转眼又是一年严冬，乌克兰土地上战火还在燃烧。俄乌战争一年专题报道，见《到战争边陲采访 烽火中坚持的生命 》互动新闻。