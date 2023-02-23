普京撤销一项外交关系协议 不再尊重摩尔多瓦主权和领土完整

（基希讷乌路透电）俄罗斯总统普京撤销了一项2012年法令部分条文，不再以尊重摩尔多瓦共和国的主权、领土完整和中立地位为基础，确定摩尔多瓦亲俄分离主义地区德涅斯特的地位。

与此同时，美国总统拜登重申美国对摩尔多瓦主权和领土完整的坚定支持。

克里姆林宫的网站发布普京星期二（2月21日）的命令，撤销2012年法令当中一项关于摩尔多瓦的外交关系条文。这项条文假设莫斯科与欧洲联盟和美国的关系更为密切。

这是普京星期二宣布一系列反西方举措的一部分。普京的命令指出，此决定是为了“在国际关系发生深刻变化的情况下，维护俄罗斯的国家利益。”

德涅斯特（Transdniestria）为摩尔多瓦与乌克兰之间一片带状的亲俄飞地，俄国在该飞地驻有“维和部队”。2012年的法令阐明，俄罗斯将“基于尊重摩尔多瓦共和国的主权、领土完整和中立地位，确定德涅斯特的特殊地位”，寻求解决德涅斯特分离主义问题的方法。

设在德涅斯特的联合控制委员会的摩尔多瓦籍主席亚历山德鲁·弗伦切亚（Alexandru Flenchea）指出，法令撤销并不意味着普京放弃摩尔多瓦主权的概念。他告诉公众电视台（Publika-TV）：“该法令是一份执行俄罗斯外交政策概念的政策文件，摩尔多瓦和俄罗斯有一项基本的政治协议，规定相互尊重我们国家的领土完整。”委员会是来自摩尔多瓦、德涅斯特和俄罗斯的三方维和部队和联合军事指挥机构。

克里姆林宫指俄罗斯与摩尔多瓦的关系非常紧张。摩尔多瓦新政府2月16日获得议会信任投票，总理多林·雷切安表明要推动加入欧盟的计划。俄指摩尔多瓦奉行反俄议程；摩尔多瓦总统马亚·桑杜则在星期一（20日）说，情报显示，俄密谋暴力推翻摩尔多瓦政府，俄方否定此说。

拜登重申坚定支持东欧主权和领土完整

位于罗马尼亚和乌克兰之间的摩尔多瓦，是欧洲穷国之一，自2020年以来一直由桑杜领导，并得到美国和欧盟的大力支持。到波兰访问的美国总统拜登星期二在华沙会见了桑杜，确认了美国对摩尔多瓦的支持。

拜登在俄罗斯入侵乌克兰一周年之前访问波兰，重申美国对东欧国家的支持。

白宫声明说，拜登总统重申了美国对摩尔多瓦主权和领土完整的坚定支持，他强调了美国持续提供援助，以帮助摩尔多瓦加强其政治和经济韧性，包括其民主改革议程和能源安全，应对俄罗斯发动战争的影响。