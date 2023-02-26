因俄乌战争意见分歧 G20财长会议联合公报流产 改由轮值主席国印度发表声明

（班加罗尔／布鲁塞尔综合电）二十国集团的财政部长和中央银行行长在印度班加罗尔开会后，由于对俄乌战争问题无法达成共识，结果没有发表联合公报，改由印度发表主席声明。

二十国集团（G20）财长和央行行长会议星期六（2月25日）结束后，轮值主席国印度发声明说，大多数成员“强烈谴责”俄罗斯在乌克兰境内发动战争，并重申俄罗斯须从乌克兰撤军。除了俄罗斯和中国之外，G20所有其他成员都支持这份声明。

不过声明说，俄乌战争虽然会对全球经济产生重大影响，但G20不是解决安全课题的论坛。大多数成员强烈谴责战争，但也有国家对于局势和制裁有不同的观点和评估。“和平解决冲突、努力解决危机，以及外交努力与对话至关重要。当今的时代绝不能有战争。”

这次会议结果和去年11月在印度尼西亚峇厘岛举行的G20首脑峰会相似，当时也是由东道主印尼发表声明，承认分歧无法化解。

与会代表和消息人士其实在会前已向媒体透露，各国财界领导人对于如何表述俄乌战争无法达成共识，会议很可能在没有发表联合公报的情况下结束。

多名官员说，美国和七国集团（G7）盟友坚持要在公报中直接谴责俄罗斯入侵乌克兰，但俄罗斯和中国反对。中俄还对这个会议用以讨论政治问题“感到不满”。

美国财长耶伦星期六较早时受访时强调，必须在联合公报中谴责俄罗斯发动战争。她说，如果不这么做，就是比峇厘岛峰会的宣言还要倒退一步。

法国和德国也表示，这次会议对俄罗斯的谴责力度不能弱于峇厘岛峰会达成的联合声明。法国财政部长勒梅尔对记者说：“要么我们用相同的语言，不然大家就不要在联合公报上签字。”

印度至今也仍拒绝谴责俄罗斯侵略乌克兰。与会国家的官员透露，印度在会议期间一直要求勿在联合公报中使用“战争”这个词。

联合国大会刚在星期四以压倒性支持票通过乌克兰和平决议，要求莫斯科立刻从乌克兰撤军，中国和印度在表决时双双弃权。

欧盟对俄第10轮制裁 力道与影响历来最大

另一方面，欧美在俄乌战争爆发的周年日宣布对俄扩大制裁。

欧盟星期五通过第10轮对俄制裁方案。这是历来力道和影响最大的一次，包括对军民两用产品实施更严格的出口限制，以及制裁支持战争或运送无人机给俄罗斯的实体机构。

英国和美国宣布对俄实施更广泛的制裁，这次锁定俄罗斯银行与国防工业，以及试图规避制裁的第三方国家。白宫也说，美国将从3月10日起，对产自俄罗斯的铝和铝制品征收200%的进口税。

美国副财长阿德耶莫则透露，拜登政府接下来会加大力度，阻止各国企业为俄罗斯提供可能转为军用的产品和技术。

不过，有分析指出，过去一年国际对俄罗斯的种种制裁并没有对俄经济造成预期的致命打击。