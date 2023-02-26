泽连斯基：希望今年战胜 只要盟友继续支持 乌克兰可击退敌军

俄乌战争一周年

在俄乌战事爆发一周年当天，乌克兰总统泽连斯基在首都基辅的记者会上说：“我很肯定会取得胜利。我希望会是在今年——我们什么都具备了。”

（基辅综合电）乌克兰总统泽连斯基在俄乌战事爆发一周年当天说，只要继续获得盟友支持，乌克兰就可击退敌军。他希望今年内可战胜。

泽连斯基星期五（2月24日）在首都基辅的记者会上说：“我很肯定会取得胜利。我希望会是在今年——我们什么都具备了。”

当天，基辅广场举行纪念仪式，哀悼这一年来死于战火的国人，并向抗敌护国的军人颁发勋章。

当乌克兰国歌响起时，泽连斯基眼眶泛泪。他通过电视对全国说：“我们挺住了所有威胁、炮击、集束炸弹、巡航导弹、自杀式无人机、停电和严寒……今年，我们将全力以赴，争取胜利。”

同一天，泽连斯基与美国总统拜登等七国集团（G7）国家领导人一起出席线上峰会，他再次呼吁西方尽快提供更多武器。G7领导人则承诺会加强对乌克兰的支持。

联合国安全理事会也为这场战争的死难者默哀一分钟。联合国秘书长古特雷斯说：“乌克兰人如今宛如活在人间地狱。和平失利，战争得逞。”

他强调，这场战争造成大范围的死亡、破坏与流离失所。至今逾800万乌克兰人逃往欧洲其他地区，另有540万人在国内流离失所，是欧洲数十年未见的危机。

古特雷斯疾呼：“我们必须共同支持一切有意义的努力，以结束流血和伤亡，给和平一个机会。”

世界银行宣布，将为乌克兰提供25亿美元（约34亿新元）的额外融资。

世行行长马尔帕斯说，过去一年，世界目睹这场战争对乌克兰造成毁灭性的破坏，世行将协调对乌援助，支持它修复与重建。

美加与欧洲多个城市 举行反战示威集会

英国街头艺术家班克斯在乌克兰首都基辅一座被炸毁建筑的墙上，画了小男孩用柔道击败成年男子的壁画，象征以弱胜强，也影射热爱柔道的俄罗斯总统普京。乌克兰发行了一款以这幅壁画为图案的邮票，还在邮票下方加上“去死吧普京”的字样，吸引许多市民到邮局拍照。（法新社）

战争，世间不容。在俄乌战事一周年这一天，从欧洲的德国柏林、波兰华沙、意大利罗马，到大西洋彼岸的美国纽约和加拿大多伦多等大城市，都有反战示威集会。

在柏林，示威者把一辆废弃的俄军坦克移到俄罗斯大使馆前，抗议俄国侵略他国。

波兰承诺为基辅政府提供的豹2型主战坦克已经运抵乌克兰。乌克兰总理什梅加尔（中）和国防部长列兹尼科夫（左）星期五在一个未公开的地点，登上其中一辆主战坦克查看。（路透社）

在伦敦特拉法尔加广场，示威集会中的一名会计师说，世界领袖不能光说不做，必须为乌克兰提供实质支援。

在罗马大教堂，参与集体祷告的一名乌克兰人说，他希望这场战事是世界上最后一场战争。

欧洲多国领袖包括法国总统马克龙、德国总理朔尔茨和英国国王查尔斯三世等，都发表声明谴责战争。

在日内瓦的联合国办事处外头，多国大使齐聚，为乌克兰遭难默哀一分钟。

乌克兰大使菲利佩科说：“我们必须让乌克兰人民知道，世界没有遗忘他们。世界将继续对俄罗斯在乌克兰的暴行、战争行为和反人道罪行发声。”