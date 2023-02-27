世界粮食计划署：土耳其南部灾区惨状如末日

（罗马综合电）世界粮食计划署执行主任比斯利形容，土耳其南部地震灾区惨状犹如世界末日。

比斯利星期六（2月25日）到土耳其南部地震重灾区哈塔伊省的安塔基亚市（Antakya）视察后说：“只有一种说法可以形容我今日所见所闻——世界末日。整个社区被夷为平地，房屋被毁，学校停课，商店关门；人们流离失所、家破人亡。破坏规模难以想象。”

比斯利在一份声明中补充说，叙利亚地震灾况是“惨上加惨”，12年内战之上又遇天灾。

比斯利强调了“通过所有路线——没有任何限制”，以扩大向叙利亚运送粮食的紧迫性，并呼吁“各方为准入提供便利”。

叙利亚西北部是灾情最严重的地区，那里由与总统阿萨德交战的反对派控制。即使是在地震发生前，叙利亚西北部平民的基本需求都要依赖援助来应付。

同一天，土耳其司法部长博兹达格在东南部城市迪亚巴克尔（Diyarbakir）召开的记者会上说，已有600多人因建筑物震毁受到调查，当中184人被捕，包括79名建筑承包商、74名相关专业人士、13名业主和18名私自更改建筑结构的人。

在这次强震中，超过16万座土耳其建筑倒塌或损毁，当中包括52万个住宅单位。许多土耳其人感到愤慨，他们认为问题根源在于建筑业人士腐败和城市发展计划存在缺陷。

土耳其总统埃尔多安已承诺追究责任。土耳其定6月举行大选，已在位20年的埃尔多安料将面临重大挑战。

重灾区一市长被捕

土耳其官方媒体报道，重灾区加济安泰普省努尔达伊（Nurdagi）市长也受到调查并被捕，他属于埃尔多安领导的执政党正义与发展党。

自2月6日发生强烈地震和连串余震以来，土耳其死亡人数已经达到4万4000多人；加上邻国叙利亚的死难者，这场天灾总死亡人数超过5万。不过，由于不清楚还有多少人被压在废墟下，因此，地震发生已经三个星期，最终死亡人数仍不明。

在安塔基亚市，清理废墟的一名消防员说，每天都会发现遇难者残骸。“这非常困难。比如清理人在废墟中见到手臂，你不能要求他继续挖掘下去。”

土耳其灾害管理部门说，当局已把将近200万个无家可归者安置在帐篷、集装箱房屋和其他设施中。灾区已经搭建了33万5000顶帐篷，另有130个地点正在建立集装箱安置点，近53万人已从灾区撤离。

但在安塔基亚附近，叙利亚人奥姆兰和他的家人仍住在临时避难所。“我们的房屋遭到严重破坏，所以，我们在附近的公园里避难。最大的问题是帐篷。已经19天了，我们还没有收到一顶帐篷。我们也申请搬进帐篷营地，但他们说附近的帐篷都满了。”